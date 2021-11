Gal Gadot será la Reina Malvada en live action de Blancanieves.

Gal Gadot continúa con los éxitos en su carrera profesional, ya que fue fichada para interpretar a la Reina Malvada en el live action Snow White and the Seven Dwarves.

La película estará dirigida por Marc Webb, quien destaca en la industria cinematográfica por producciones como 500 Days of Summer, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 y más.

El portal Deadline adelantó que Gal Gadot se unirá a la cinta de ficción como la villana de la historia.

La cinta de Blancanieves está inspirada en el cuento de los hermanos Grimm, autores de libros clásicos como La Cenicienta, La Bella Durmiente, Rapunzel y más.

El papel de Blancanieves también ha sido llevado a la pantalla grande con actrices como Lily Collins y Kristen Stewart en las películas Mirror Mirror y Snow White and the Huntsman respectivamente.

Te puede interesar: Revelan final alternativo de la película Toy Story 4.

El fichaje llama la atención de miles de fanáticos, quienes están acostumbrados a ver a la artista en su faceta de heroína y protagonista de La Mujer Maravilla.

No es la única película que se avecina en la carrera de la artista israelí, ya que se rumora que encarnará a Cleopatra en otra producción que se está planeando alejada del ojo público.

Gal Gadot es una de las estrellas más multifacéticas de Hollywood, ya que forma parte del elenco de Red Notice junto a Dwayne Johnson La Roca, Ryan Reynold y más.

¿Qué actrices participarán en el live action de Blancanieves?

Aunque aún no se revelan todos los detalles de Snow White and the Seven Dwarves, se sabe que Blancanieves será interpretada por Rachel Zegler.

También te puede interesar: Este es el final que iba a tener la cinta Soul. ¿Lo esperabas?