Revelan final alternativo de la película Toy Story 4.

Toy Story 4 es una de las películas favoritas de los fans, ya que Woody y sus amigos se enfrentan a nuevas aventuras a escondidas de Bonnie.

Sin embargo, la cuarta entrega de la saga también tiene uno de los finales más desgarradores, donde se puede ver a Woody tomando una difícil decisión.

El famoso vaquero decide dejar el mundo de los niños para ser feliz junto a la pastorcita Betty, momento que enternece a millones de cinéfilos en el mundo.

Por primera vez, el querido sheriff decide buscar su propia felicidad en lugar de alegrar los días de otros niños.

No obstante, el final alternativo de Toy Story 4 estaba planeado para dejar al borde del llanto a todos los admiradores de la saga animada.

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Revelan el desgarrador final alternativo de Toy Story 4

El portal Entertainment Weekly reveló el final alternativo de Toy Story 4, mismo que fue retomado por influencers, tiktokers, youtubers y más creadores de contenido.

En el final alternativo se puede ver a Betty huir con su nueva dueña y dejar a Woody abandonado en la feria.

Los sketches se viralizaron en Youtube y los internautas emitieron todo tipo de reacciones ante el doloroso momento.

“La niña de la tienda es la indicada; siento una conexión de nuevo Woody y tengo que ser su juguete”, expresa Betty a punto de marcharse con su nueva dueña.

Mientras que Woody se queda solo en la feria y entiende la decisión de la pastorcita.

Molly, Andy, Bonnie… estamos ahí para ellos, les pertenecemos, pero quiero que sepas soy tuyo y siempre lo seré

Este desenlace habría sido uno de los más dolorosos de toda la saga, pero afortunadamente los directores decidieron cambiarlo por una escena más feliz.

En el final de Toy Story 4, Woody y Betty son felices en una feria repleta de luces, colores, juegos, peluches y muchos niños sonrientes.

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