Este es el final que iba a tener la cinta Soul. ¿Lo esperabas?

La película Soul se convirtió en todo un fenómeno mundial gracias a su historia; sin embargo la verdad es que sus creadores pensaban darle un final distinto al que se vio en la pantalla.

Algo inesperado para los fans de la perfecta historia sobre las almas, reencarnación y el más allá, es que no iba a terminar como la vimos, pues los planes del estudio eran muy diferentes.

Fueron los propios directores y co-escritores de la cinta, Pete Doctor y Kemp Powers, quienes revelaron que se consideraron varios finales para 'Soul'.

"Hicimos varias versiones de Joe muriendo y que al final permanecía muerto, de diferentes maneras. Algunas eran más emotivas, otras eran graciosas; hicimos muchos finales", revelaron.

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Creadores de Soul querían que el personaje principal "aprendiera su lección"

Los creadores de Soul querían que el personaje principal aprendiera su lección e incluso que permaneciera en el más allá.

"Sentimos que él había aprendido a apreciar las cosas que no valoraba en un principio. Así que dijimos ‘Oh, eso puede funcionar’. Fue muy noble que él sacrificara su oportunidad de regresar y dársela a 22", dijeron.

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