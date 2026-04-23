¡Estos son los 4 juegos de mesa de KPop Demon Hunters ideales para celebrar el Día del Niño!
¿Listos para el Día del Niño? ¡Estos son los mejores juegos de mesa de KPop Demon Hunters!
A casi un año de su estreno en streaming, la película de KPop Demon Hunters ha logrado un antes y después en las películas infantiles, siendo que Las Guerreras KPop los Saja Boys llegaron para conquistar el mundo con su historia y su música.
A pocos días del Día del Niño te dejaremos algunas de nuestras recomendaciones para que puedas hacerte de juegos de mesa para este día tan especial y que así en familia o con amigos pases horas de diversión de la mano de una de las películas más vistas de todos los tiempos.
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Juegos de mesa de KPop Demon Hunters
- Monopoly Deal KPop Demon Hunters: Uno de los juegos de mesa más populares de todos los tiempos ha llegado de la mano de nuestros personajes favoritos de KPop Demon Hunters, donde podrás ser Rumi, Mira, Zoey o Derpy, quienes competirán para coleccionar artículos para preparar el mejor concierto.
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- UNO Edición KPop Demon Hunters: Esta edición especial combina las “reglas” (que no todos seguimos al pie de la letra) junto con ilustraciones de KPop Demon Hunters con nuestros personajes de la película.
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- Make a KPop Warrior Game Book: Este libro de juegos interactivos incluye memoramas o figuras armables de esta película que representan todos los personajes, haciéndolo una alternativa ideal para chicos y grandes.
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- Verdad o Reto KPop Demon Hunters: Este juego temático está centrado en la historia de la película, además de que incluye un detector de verdad electrónico, donde podrás poner a prueba tu conocimiento sobre los personajes de esta película animada.
¿Dónde puedo puedo comprar juegos de mesa de KPop Demon Hunters?
Es sabido que gran parte de la mercancía de KPop Demon Hunters ha “volado” y puede llegar a ser difícil de conseguir en tiendas físicas, pero para buenas noticias en vísperas del Día del Niño, estos juegos de mesa se pueden conseguir en línea.
Opciones como Amazon o demás apps oficiales de compras pueden ser una gran alternativa para que consigas estos juegos y que cuides tus compras, siempre buscando un proveedor de confianza o de preferencia tiendas verificadas.