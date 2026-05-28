Las 3 muñecas más caras de K-Pop Demon Hunters, son de colección, dónde comprar y su precio

Sin duda alguna, la película que llegó para quedarse fue la de las Guerreras K-Pop Demon Hunters, su estreno se dio el 20 de junio de 2025, esta cinta fue producida por Sony Pictures Animation y dirigida por Maggie Kang junto con Chris Appelhans. La trama se centra en Rumi, Mira y Zoey, quienes conforman un grupo de música que además de ser cantantes, también son cazadoras de demonios. Pero ¿sabías que estas son las únicas muñecas coleccionables y que quizás son las más caras que son un producto oficial de esta marca?

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El buen trabajo y todo lo que conlleva la película de las Guerreras K-Pop Demon Hunters, hizo que ganaran dos Premios Oscar: como Mejor Largometraje de Animación y Mejor Canción Original. Pero también suma otros galardones como:

Mejor Canción escrita para medio audiovisual en los Grammy

Mejor Canción Original en los Golden Globes

Mejor Película Animada en los Golden Gloves

Mejor Canción Original en Critics Choice Awards

Mejor Película Animada en los Critics Choice Awards

¿Cuánto cuestan las muñecas más caras de la K-Pop Demon Hunters en México?

Es importante señalar que, la preventa de las muñecas K-Pop Demon Hunters se dio desde el pasado 12 de noviembre de 2025, por lo que, estos juguetes sólo son vendidos por la marca Mattel Creations, la cual dio algunas especificaciones, una de las más importantes era que, los usuarios sólo podían comprar 1 pieza o máximo 3.

|Crédito: Mattel Creations

Los precios de estas muñecas hasta el momento han sido de los más altos, ya que, aunque estén en existencia varios artículos de estas Guerreras en Amazon o Mercado Libre, la realidad es que, no son productos oficiales. De hecho, los costos en noviembre de 2025 rondaban en los $175 dólares, unos $3 mil 250 pesos mexicanos, esto incluía el set de las 3 juguetes.

¿Cómo comprar las muñecas oficiales?

Para comprar las muñecas oficiales de la Guerreras K-Pop Demon Hunters debes entrar a la plataforma de Mattel Creations o en el enlace oficial de la Línea “What It Sound Like” de HUNTR/X. Aquí podrás encontrar los productos oficiales entre otra variedad de juguetes y mercancía de esta película.

