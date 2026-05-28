OFICIAL: Super Campeones llega a la pantalla de Azteca 7: fecha exacta de su estreno y dónde verlo totalmente gratis online

Los Supercampeones llegan a la pantalla chica junto con Oliver Atom, Steve Hyuga y Benji Price, no te pierdas el estreno de las aventuras del capitán del Niupi este 8 de junio; recuerda sintonizar a través de la señal de Canal 7 esta caricatura, la cual se da un momento indicado de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026; para verlo de igual forma totalmente Online, puedes disfrutarlo dando clic aquí.

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¿Historia y personajes principales de los Supercampeones?

El nombre real de los Supercampeones es Captain Tsubasa, el cual se centra en un anime que ha trascendido por varias generaciones y que ha dejado huella en los adultos que fueron niños por allá de la década de los 90´s. La trama se enfoca en un joven talentoso llamado Tsubasa Ozora, conocido mundialmente como Oliver Atom.

Oliver es hijo de un capitán que constantemente se va cambiando de país o de ciudad, sin embargo, llega a una localidad donde hará muchos amigos, sin embargo, sus personajes principales son: Oliver Atom, Tom Misaki, los hermanos Korioto, Steve Hyga y Benji Price.

¿Los Supercampeones fueron reales?

Yoichi Takahashi fue quien se inspiró en todo el futbol internacional, pero sobre todo se inspiró en jugadores reales para crear a los personajes para hacer la historia mucho más interesante; y uno de los principales es Kazu Miura. Este talento inició su carrera como profesional en el Santos de Brasil y cuenta con muchos récords.

Al parecer, el creador de esta caricatura de futbol, se inspiró en Miura para darle forma y camino a la vida de Oliver Atom, ya que, al igual que el protagonista cuando contaba con apenas 15 años de edad probó suerte en el balompié brasileño; además, el autor tomó aspectos de su vida personal para formar la historia de este anime que es uno de los más famosos del mundo.

Cabe señalar que, la serie generó un impacto en varias generaciones no sólo en las tierras japonesas, tanto en la selección de este país, cuando por fin pudo clasificar por primera vez a una Copa Mundial de la FIFA en el año de 1998, y desde entonces se ha convertido en una constante de las series favoritas de chicos y grandes.

