Gira mundial de K-Pop Demon Hunters: todo lo que se sabe sobre los conciertos de las Guerreras Kpop

¡K-Pop Demon Hunters sigue haciendo historia! Tras triunfar en la temporada de premios y hacer bailar a todos los asistentes de los Premios Oscar, todo parece indicar que pronto tendremos una gira mundial de la famosas Guerreras Kpop; pero ¿cuándo y en dónde serán los conciertos? ¡Esto es TODO lo que se sabe hasta ahora!

Planean gira mundial de K-Pop Demon Hunters

Según diversos reportes, la compañía de streaming a la que pertenece la cinta está planeando un espectáculo en vivo de las famosas HUNTER/X, tras sus exitosas presentaciones en programas de televisión y galas de premios. Entre las opciones que hay sobre la mesa está llevar al trío, Ejae (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zooey), de gira por diversos países, para que interpreten las canciones de la película en vivo, o utilizar sólo visuales para ciertos espectáculos.

Tampoco está claro cómo sería la estructura del show, pues la película de las Guerreras K-Pop sólo cuenta con siete canciones, de las cuales, cuatro son interpretadas por las HUNTER/X; mientras que otras dos por los Saja Boys, y una más por los personajes de Rumi y Jinu.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de las Guerreras KPop?

De momento, no hay nada confirmado. No obstante, los planes apuntan a una extensa gira mundial en 2027. Los conciertos se darían en las principales ciudades del mundo, en recintos que puedan albergar un aproximado de 20,000 espectadores, pues las HUNTER/X se han convertido en todo un fenómeno.

HUNTR/X performing “Golden” from KPop Demon Hunters at the #Oscars pic.twitter.com/S4CMuMdtJ4 — EJAE Updates (@EjaeUpdates) March 16, 2026

Confirman K-Pop Demon Hunters 2: fecha de estreno y más

Mientras la gira de las Guerreras Kpop va tomando forma, Sony Pictures ha confirmado una secuela de la película. La cinta contará, nuevamente, con la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans. Por ahora, no hay muchos detalles al respecto, más que el largometraje tendrá su estreno hasta el año 2029, o, incluso, más tarde.

“Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos”, aseguró Maggie Kang para Variety. “Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado y estoy emocionada de mostrárselo. Esto es solo el principio”, añadió. Dicho esto, no queda más que esperar.