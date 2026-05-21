5 juguetes de Mandalorian & Grogu perfectos para regalar en un cumpleaños

Star Wars está de vuelta en cines. Tras siete años de ausencia en la gran pantalla, la franquicia vuelve con The Mandalorian & Grogu. Si este estreno coincide con el cumpleaños o la celebración de un evento especial de algún fan de la Guerra de las Galaxias, a continuación te compartimos 5 ideas de juguetes que le puedes regalar. ¡Toma nota!

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Los mejores 5 juguetes de Mandalorian & Grogu para regalar en un cumpleaños

Desde figuras de acción hasta coleccionables… Estos son 5 juguetes de The Mandalorian & Grogu que cualquier fan de Star Wars amará.

1. Juguete de peluche de Grogu

Este juguete es ideal para los más pequeños del hogar. Se trata de un adorable peluche de Grogu que tu hijo, sobrino, o cualquier ser especial, puede llevar a todas partes. Sin duda, el compañero perfecto de aventuras.

| Crédito: Mattel

2. The Mandalorian & Grogu vs. Dark Troopers

Si lo que buscas es algo digno de colección, estas figuras de The Mandalorian & Grogu son la opción ideal, pues vienen en un diorama exhibible que cualquier fanático de Star Wars amará. Además, el nivel de detalle es impresionante. ¡Checa la imagen!

| Crédito: Moose Toys

3. Funko Pop de Grogu

Este regalo también es perfecto para los coleccionistas. Al igual que cualquier artículo de Funko Pop! Este pequeño Grogu está hecho de vinil, lo que lo convierte en un objeto duradero y resistente, perfecto para decorar la habitación, sala u oficina.

| Crédito: Funko Pop

4. LEGO de The Mandalorian

Los sets de LEGO también son una buena opción para regalar. Si bien hay infinidades de lanzamientos relacionados con Star Wars, aquí te compartimos este set especial de The Mandalorian & Grogu, apto para cualquier fan de la franquicia.

| Crédito: LEGO

5. Figura articulada de Grogu

¿Quieres tener tu propio Grogu? ¡Esta figura articulada es perfecta! Mide cerca de 15 cm de alto y cuenta con múltiples puntos de articulación, lo que le da aún más realismo. Sin duda, uno de los juguetes más adorables.

| Crédito: Hasbro

¿De qué trata The Mandalorian & Grogu?

Esta nueva película del universo cinematográfico de Star Wars llega como un spin off de la serie de Disney, The Mandalorian. A través de esta, se sigue la historia de Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu, quienes ahora son agentes independientes de la Nueva República, por lo que la cinta promete muchas batallas y escenas de verdadera acción.