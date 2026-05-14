Esta semana regresa "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito" a cines y aquí te compartimos 6 figuras del anime que puedes conseguir por menos de $800 pesos.
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito" regresa a cines. Gracias a su gran éxito e increíble recibimiento, la cinta del anime creado por Koyoharu Gotouge tendrá su reestreno en la gran pantalla a partir de este jueves, 14 de mayo. Para celebrar, te compartimos 6 figuras que puedes conseguir en la tienda oficial de Bandai Namco por menos de 800 pesitos. ¡Toma nota!
6 figuras de Demon Slayer que puedes conseguir en la tienda oficial de Bandai Namco por menos de 800 pesos
Tanjiro Kamado
Esta figura a escala de nuestro querido protagonista es una de las más pedidas. Su precio apenas supera los 500 pesos y el acabado y la calidad es increíble. Además, cuenta con sensación de movimiento y su propia base para exhibirla.
Nezuko Kamado
Esta increíble figura de acción de Nezuko Kamado no supera los $600 pesos. Al igual que las anteriores, se trata de una estatuilla con un acabado de primera calidad y también cuenta con su propia base. La figura mide apenas unos 17 cm de alto, por lo que es ideal para decorar tu habitación o darla como regalo a alguien especial.
Senjuro Rengoku
Con una calificación de 5 estrellas y un precio menor a los $800 pesos, esta estatuilla de colección destaca como uno de los mejores productos de Bandai Namco. Mide aproximadamente unos 15 centímetros de alto y también viene con su propia base.
Kotetsu
Sin duda, uno de los personajes más queridos de la serie. Kotetsu es quien ayuda a Tanjiro Kamado a entrenar y mejorar su técnica. Esta estatuilla incluye su propio soporte para que puedas ponerla donde más desees. Además, la pintura y el acabado son de primera calidad.
Sanemi Shinazugawa
Si lo que buscas es un diseño más dinámico, esta figura de Sanemi Shinazugawa, el Pilar del Viento, es para ti. Sin duda, se trata de un verdadero tesoro, con un esculpido verdaderamente realista y un acabado colorido y de alta calidad.
Nezuko Kamado
A diferencia de la opción anterior, esta figura muestra la icónica pose de Nesuko. Además, funciona como soporte de libros. Su acabado es brillante y mide unos 20 centímetros de alto.
¿Hasta cuándo estará "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito" en cines?
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito" regresa a salas de cine tan sólo por una semana. La cinta tendrá su reestreno en algunas salas de cine de México este 14 de mayo y permanecerá en cartelera hasta el próximo jueves, 21. Las entradas ya están disponibles en línea y en taquilla.