Super Mario Bros fue un videojuego que marcó a la generación que creció en los 90 y que hasta el día de hoy lo sigue recordando y jugando en sus diferentes versiones. Ahora, se replica la misma historia con los pequeños gracias a sus películas y juguetes, como lo son estas 7 ideas que sí valen la pena por menos de 400 pesos. Pero si solo tienes un “Sor Juana”, estas figuras económicas de Paw Patrol son una buena opción para regalarles a los niños.

El personaje del bigote y sus compañeros están de moda debido al éxito de la reciente película Super Mario Galaxy, que se estrenó en la pantalla grande a principios de abril de este año. Por ello, más de un niño desea tener su figura, que puedes conseguir a un buen precio, como lo son estas 5 ideas de juguetes baratos de Los Pitufos que harán feliz a cualquiera.

Los 7 juguetes baratos de Super Mario Bros

1. Peluche pequeño: El juguete ideal para los más pequeños debido a su suavidad. Su precio ronda entre los 280 y 250 pesos.

7 juguetes de Super Mario Bros que sí valen la pena (por menos de 400 pesos)|Amazon

2. Minifigura articulada: Los brazos y piernas se pueden mover. Su costo en el mercado es entre 120 y 180 pesos.

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3. Carros Hot Wheels: Super Mario Bros también tiene sus carritos coleccionables inspirados en el videojuego Mario Kart. Los puedes adquirir desde 150 pesos.

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4. Legos: En el mercado hay sets para construir a los personajes principales. Hay algunas opciones de 250 pesos, pero otras que rayan en el límite del presupuesto: 400 pesos.

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5. Cartas UNO: Un juego de mesa que va más para los adultos que crecieron con este videojuego. El precio estimado es de menos de 200 pesos.

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6. Cajitas sorpresas: En el mercado hay cajas en las que no sabes qué personaje te tocará; puede ser Mario, Luigi o Bowser, por mencionar algunos. Su precio va desde los 90 hasta los 180 pesos.

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7. Funko: Una pieza de colección que va más para los adultos. Se puede adquirir a tan solo 250 pesos.