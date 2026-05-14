Los Pitufos son una serie animada de antaño, con la cual crecieron los niños de los años 80 y 90. No obstante, también ha llegado a las nuevas generaciones gracias a sus diferentes películas y versiones, como la que se transmite por la señal de Azteca 7. Por ello, traemos para ti estas 5 ideas de juguetes baratos de la caricatura que harán feliz a cualquier pequeño, como lo son las 7 figuras de Lilo & Stitch.

La serie animada se transmitió en México por primera vez en la década de los 80 y ya son más de 40 años en el gusto de la gente, pero sobre todo que forma parte de la infancia de diferentes generaciones, por lo que sus juguetes siguen arrasando. En el mercado hay piezas con un alto valor económico, pero también hay algunas que son muy baratas e ideales para regalar a los niños, sin importar que sea su cumpleaños. Estas son las 2 ideas de Lilo & Stitch para hacer peluches pequeños con calcetines reciclados.

Los juguetes de Los Pitufos para regalar

1. Figura sorpresa: Es uno de los juguetes más económicos del mercado, pues su precio ronda entre los 20 y 40 pesos, dependiendo de la plataforma en la que se adquiera. Lo mejor de todo es que no sabes cuál de los Pitufos te tocará.

5 ideas de juguetes baratos de Los Pitufos que harán feliz a cualquier niño|Pinterest

2. Peluche: Quizá sea uno de los juguetes favoritos de los niños, ya que pueden jugar y dormir con ellos. Hay algunas piezas con precios que van desde los 115 pesos en adelante.

5 ideas de juguetes baratos de Los Pitufos que harán feliz a cualquier niño|Amazon

3. Figura transformable: El juguete tiene un precio de aproximadamente 150 pesos. Puedes elegir el Pitufo que más te agrade y personalizarlo con los diferentes accesorios que vienen incluidos.

5 ideas de juguetes baratos de Los Pitufos que harán feliz a cualquier niño|Amazon

4. Casitas: Los hogares de Los Pitufos son icónicos, pues fueron construidos sobre hongos, por lo que sería una buena idea de regalo, y qué mejor que la casa de Papá Pitufo, cuyo precio es de poco menos de 200 pesos.

5 ideas de juguetes baratos de Los Pitufos que harán feliz a cualquier niño|Amazon

5. Set completo: Colecciona los personajes principales de la serie animada, pues con tan solo 200 pesos podrás comprar las piezas para regalar.