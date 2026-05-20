Paw Patrol es una de las caricaturas favoritas de todos los niños, pues se adentran en las aventuras que tienen todos los días la patrulla de cachorros. Por ello, no está de más sorprenderlos con un regalo sin ser fecha especial con estas 7 ideas de juguetes económicos de la serie, los cuales puedes adquirir por menos de 200 pesos. También puedes optar por figuras de Los Pitufos, ya sean para ti o los más pequeños de la familia.

Esta serie animada forma parte de la barra de KidSiete y es del agrado de los más pequeños, ya que se enfoca en un grupo de 6 perritos de rescate que son dirigidos por un chico experto en tecnología. La patrulla de cachorros siempre tiene encomiendas, pero su principal labor es proteger a toda la comunidad. Estos son los 8 juguetes de Toy Story que cuestan menos de 350 pesos y siguen siendo los favoritos de los niños.

Los juguetes más baratos de Paw Patrol

1. Minivehículo: Este juguete tiene un precio en el mercado de aproximadamente 139 euros. Los niños los pueden coleccionar, ya que son todos los personajes en diferentes vehículos.

7 ideas de juguetes económicos de Paw Patrol para regalarle a los niños (por menos de 200 pesos)|Pinterest

2. Set armable: El juguete incluye piezas pequeñas para armar, lo que estimulará la creatividad de los más pequeños. Su valor es de alrededor de 149 pesos.

7 ideas de juguetes económicos de Paw Patrol para regalarle a los niños (por menos de 200 pesos)|Pinterest

3. Figuras sorpresa: Estas minifiguras son perfectas para regalar en cumpleaños o intercambios en la escuela. Son coleccionables y su precio va desde los 80 hasta los 150 pesos.

7 ideas de juguetes económicos de Paw Patrol para regalarle a los niños (por menos de 200 pesos)|Pinterest

4. Minipeluche: Regálale a tu hijo el peluche de su cachorro favorito. Debido a su tamaño, es fácil de llevar y solo cuesta 120 pesos.

7 ideas de juguetes económicos de Paw Patrol para regalarle a los niños (por menos de 200 pesos)|Pinterest

5. Rompecabezas: Los niños desarrollarán la memoria y la coordinación con este juego que tiene un valor en el mercado de 185 pesos.

7 ideas de juguetes económicos de Paw Patrol para regalarle a los niños (por menos de 200 pesos)|Pinterest

6. Libro con rompecabezas: Este objeto mezcla la lectura y el juego, para que los pequeños aprendan mientras se divierten. El precio ronda los 185 pesos.

7 ideas de juguetes económicos de Paw Patrol para regalarle a los niños (por menos de 200 pesos)|Pinterest

7. Playset de torre con figura: Los niños pasarán horas jugando con la torre interactiva y figuras articuladas.