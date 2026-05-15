Cyberdeck: ¿Qué es y para qué sirve?

Si eres una persona gamer, probablemente estés familiarizado con el término cyberdeck, mismo que poco a poco ha tomado mayor popularidad en los últimos años, pues esta computadora portátil personalizada y hecha a mano ha marcado un antes y después gracias a su funcionalidad en tareas específicas, además de su estética inspirada en el género cyberpunk.

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Este dispositivo DIY (hazlo tú mismo) utiliza ordenadores de placa única, así como teclados y pantallas integrados en carcasas, lo cuál ofrece una computadora única y personalizada a tu gusto, lejos de los modelos comerciales que se comercializan de manera más común.

¿Para qué es un cyberdeck?

Los cyberdeck tienen funciones muy específicas, donde su uso puede ser para seguridad informática, tales como para la ejecución de pruebas en redes inalámbricas. Otro uso común son en la informática móvil, donde muchas personas las usan para no depender de una laptop convencional.

Un uso también común en los cyberdeck es para conectarse directamente a servidores mediantes terminales físicas gracias a su portabilidad o a la recuperación de sistemas.

Poniéndolo en un contexto libre, los cyberdeck podrían tener cualquier uso programable que quieras darle, siempre y cuando todo esté dentro del marco de la legalidad del uso y construcción de estos equipos, siendo un dispositivo que cada vez es más popular dentro de la sociedad.

¿Qué es el Cyberpunk?

El Cyberpunk ha ido ganando mucha popularidad en los últimos años y se destaca por ser un subgénero de ciencia ficción donde se plantean futuros distópicos y contrastados por la dualidad entre la alta tecnología y la baja calidad de vida (¿Te parece familiar?).

Esta ficción describe una sociedad donde el progreso tecnológico ha avanzado tanto como la decadencia social y moral, donde los dispositivos han tomado gran relevancia en el día a día, donde las tramas se centran en supervivientes como hackers, mercenarios o delincuentes que combaten un sistema opresor.

