Frida Kahlo llega a Funko: así luce la figura que ya está conquistando a fans

La verdad es que se están luciendo, primero Juan Gabriel y ahora Frida Kahlo. Así es, la icónica artista mexicana ahora forma parte de la colección Funko Pop! Icons con una nueva figura disponible en preventa en México por 319 pesos a través de Amazon. El lanzamiento oficial está fechado para el próximo 30 de junio de 2026. Esta figura destaca por capturar a la perfección la esencia con detalles únicos como su atuendo floral y su emblemático mono araña, convirtiéndola en una pieza imperdible para fans del arte y la cultura pop.

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El nuevo Funko de Frida Kahlo que todos quieren

Es de esperarse que la demanda por esta figura coleccionable sea alta, ya que Frida Kahlo es un ícono mexicano altamente reconocido a nivel mundial. Como ya mencionamos, forma parte de la línea Icons de Funko, dedicada a personajes históricos y figuras culturales. Es por eso que la artista no es la única de la colección, ya que se coloca junto a otros íconos mexicanos como Juan Gabriel y El Chavo del 8, dándoles así a estas personalidades un enorme peso cultural dentro del mundo geek.

|Crédito: Funko

Un diseño que celebra su legado

Funko es una empresa que ha sabido imprimir la esencia de diferentes personalidades de la cultura pop en sus figuras de colección y la de Kahlo no es la excepción. El diseño incluye elementos clave que la definen, como su clásica corona de flores, su vestimenta tradicional y su conexión con la naturaleza, representada por el mono que lleva en el brazo. Este tipo de detalles atraen sin duda a coleccionistas y a fans que ven en Frida un símbolo de identidad, resistencia y expresión artística.

Preventa en México: precio y beneficios

Muchos fans celebran el precio que tiene la figura en su preventa, el cual, como ya mencionamos, es de 319 pesos mexicanos. Si lo pagas desde hoy, podrás asegurar esta pieza dentro de tu colección, recibiéndola el mismo día del estreno.