¿Cómo hacer un Cyberdeck? Guía de construcción paso a paso

Si eres de la vieja escuela seguramente cuando escuchar Cyberdeck te llega a la mente la novela Neuromancer y sus dos entregas; sin embargo, en el presente se ocupa esta palabra para referirnos a todo lo que se relaciona con el ordenador DIY, el cual es un compacto de pantalla con un teclado integrado, el cual se adopta a la esencia que tiene Cyberpunk; es por ello que en esta ocasión te daremos una guía paso a paso para que puedas construirlo tú mismo.

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Lo primero que debes hacer es hacer un plano, donde debe contar con los siguientes materiales:

Pantalla

Control Board

Bateria

USB Hub

Display Board

2 speakers

Aduino

Power Switch

Irakball

Keyboard

Video cable

Motherboard

USB cards

Paso a paso para hacer un Cyberdeck

Lo primero que debes hacer es hacer un plano, donde debe contar con los siguientes materiales:

Placa base

Pantalla

Teclado

Alimentación

Carcasa

La placa base puede ser la Raspberry Pi 4 o 5, esta es ideal para darle equilibrio entre el rendimiento y costos; los modelos recomendables son los de 2GB o 4GB de RAM.

La pantalla debe ser táctil de por lo menos 800x480 píxeles para interacción directa, ya que puede conectarse a través de puertos DSI o HDMI dependiendo de la compatibilidad.

El teclado debe ser Bluetooth el cual debe estar iluminado ya que facilita la entrada de información y datos, además se puede emparejar antes de cerrar la carcasa elegida.

Pasando a la alimentación, esta debe tener módulos SAI o baterías 18650 que permitan una autonomía portátil; estas se pueden conectar a las Raspberry Pi a través de I2c o con los adaptadores de la USB-C.

Para la carcasa, esta puede ser impresa en 3D o bien, que haya sido construida con bricolaje, en este sentido se ocupan insertos roscados y tornillos para que se puedan ensamblar las piezas y a veces imanes que tengan cubiertas que se quiten y pongan.

Para ensamblar, lo primero que debes hacer es montar la Raspberry Pi con un disipador y conecta la pantalla táctil a través de los cables del HDMI o DSI, empareja el teclado Bluetooth antes de que cierres la carcasa; posteriormente deberás instalar el módulo de la batería y asegurar que, la alimentación de energía llegue de manera eficiente a la placa. Para concluir, ensambla la carcasa fijando las piezas con algunos tornillos o pegamento de acuerdo con el diseño, puedes añadirle esquinas de goma o protectores para golpes si lo crees necesario.

