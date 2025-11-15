Así fue el lanzamiento del BYD Atto 8 en Polanco: tecnología, diseño y vibes futuristas 

Influencers, medios, creadores de contenido y amantes de la tecnología se reunieron para conocer el modelo estrella de BYD, en un evento lleno de experiencias, música y un mood totalmente futurista.

El SUV que viene a competir fuerte

El Atto 8 llegó con todo: diseño moderno, interior techie, pantallas, asistentes inteligentes y la famosa Blade Battery, reconocida mundialmente por su seguridad y durabilidad.

El futuro llegó en modo eléctrico: así se presentó el BYD Atto 8 ⚡🔥 [VIDEO]

La gente pudo ver cada detalle del vehículo… y sí, también manejarlo. El test drive fue uno de los momentos más comentados del evento gracias a la aceleración suave y el desempeño eléctrico del SUV.

BYD sigue rompiendo el camino

Con este lanzamiento, BYD confirma que quiere liderar la revolución eléctrica en México. El Atto 8 se suma a su portafolio para conquistar a los consumidores que buscan estilo, tecnología y cero emisiones.

Un SUV pensado para quienes aman lo nuevo, lo digital y lo sostenible. Y sí: el futuro eléctrico ya está aquí.

