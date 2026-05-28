Lanzan edición coleccionable de juego de cartas de K-Pop Demon Hunters: esto cuestan y así las puedes conseguir

El fenómeno mundial K-Pop Demon Hunters ha dejado las pantallas para llegar a explorar un nuevo mundo lleno de emociones y competitividad: las cartas coleccionables inspiradas en su universo. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la edición especial incluye diseños exclusivos y artículos pensados para los fans del K-pop y coleccionistas.

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Tras el gran anuncio, la duda que se mantiene entre los guerreros del K-pop es la misma: ¿cuánto cuestan y dónde conseguir el juego de cartas de batalla coleccionables de K-Pop Demon Hunters?

¿Qué son, dónde comprar y cuánto cuestan las cartas coleccionables de K-Pop Demon Hunters?

K-Pop Demon Hunters llega con la distribuidora KAYOU, que ha informado el lanzamiento oficial de la línea de tarjetas coleccionables, las cuales puedes conseguir por medio de plataformas de e.comerce.

Las cartas coleccionables de K-pop Demon Hunters: K-pop Demon Hunters: Energy Edition tiene un costo de $22.49 dólares o 389.26 pesos mexicanos. Y se ha adelantado que el paquete inicial incluye 5 sobres envueltos individualmente, con ocho cartas cada uno.

Además, los fanáticos podrán contar con la opción de tarjetas BP, limitadas a una numeración de 1 a 999. Estas piezas se suman al grupo HUNTR/X, las cuales lucen un diseño completamente negro.

El auge de las cartas coleccionables en 2026

El mercado de cartas coleccionables coleccionables ha presentado un gran crecimiento sin precedentes, incluso proyectando superar los $15,110 millones de dólares para finales del año. Este crecimiento se ve fuertemente influenciado gracias a series como Pokémon, Magic: The Gathering y Yu-Gi-Oh.

¿Cuánto vale la industria de cartas coleccionables de Pokémon?

Se estima que en los últimos años el mercado de cartas coleccionables de Pokémon (TCG)Pokémon (TCG) mueve poco más de 9 mil millones de dólares al año a nivel global. No obstante, dentro de su coleccionismo cuenta con un "santo grial", La carta Pikachu Illustrator (1998), la cual incluso ostenta el récord Guinness, al ser subastada por más de $16.49 millones de dólares.