Timothée Chalamet podría ganar su primer Oscar, según la IA: estos son los motivos

La nominación de Timothée Chalamet a la 98a edición de los Premios Oscar es casi un hecho. El oriundo de Nueva York ha sorprendido a la crítica con su impecable actuación en Marty Supreme, cinta del director Josh Safdie que cuenta con una calificación casi perfecta y que podría podría valerle su primera estatuilla de la Academia, según la IA.

Timothée Chalamet ganará su primer Oscar, según la IA

Si bien las nominaciones a los Premios Oscar aún no han sido reveladas, todo parece indicar que el nombre de Timothée Chalamet podría aparecer en la lista de nominados a Mejor Actor y no sólo eso, sino también, resultar vencedor; pues el neoyorquino comenzó la temporada de premios con el pie derecho.

Recientemente, el actor resultó vencedor en la categoría de Mejor Actor en los Critics Choice Awards , venciendo a estrellas como Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ethan Hawke, Wagner Moura y Joel Edgerton; lo que podría darnos una idea de lo que se avecina para los Golden Globes y los Premios Oscar. En este sentido, la IA (Inteligencia Artificial) asegura que Chalamet podría ganar su primera estatuilla dorada por diversos factores.

El principal motivo sería la seriedad que ha tomado su carrera. Timothée ya no es un actor en ascenso, ni una de las “grandes promesas”, sino un actor consolidado, con dos nominaciones previas. Además, su actuación en Marty Supreme es intensa, transformadora y biográfica, algo que suelen premiar los miembros de la Academia, sin mencionar que también es uno de los favoritos de la audiencia.

¿De qué trata Marty Supreme y dónde la puedo ver?

Marty Supreme es un drama biográfico, con un toque de comedia, sobre la vida del famoso campeón de ping pong, Marty Reisman, quien se convirtió en el campeón nacional más veterano, a los 67 años. Si bien la cinta habla sobre sus hazañas en el deporte, también se centra en los desafíos personales de la leyenda, a quien Chalamet le da vida. Marty Supreme tuvo su estreno en México el pasado 1 de enero, por lo que aún está disponible en salas de cine.

¿Cuándo salen los nominados a los Premios Oscar 2026?

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se llevará a cabo la noche del domingo, 15 de marzo, en su ya tradicional sede: el Dolby Theatre de Los Angeles, California. En TV Azteca, tendremos la cobertura del evento.