Seas o no amante del fútbol americano, seguramente sabes que el próximo 11 de febrero se juega el tan esperado Super Bowl LVIII y este 2024, el partido se disputará entre los Kansas City Chiefs y sus estrellas Travis Kelce (sí, Taylor Swift está invitada) y Patrick Mahomes, contra los San Francisco 49ers. Así que, en caso de que estés planeando ya la carnita asada para disfrutar de un increíble Super Bowl y te preocupe quedar como un perdedor ante ellos al no saber taaaaanto sobre este deporte, te tenemos la solución, pues nos dimos a la tarea de hacer una guía fácil con toooodo lo que tienes que saber sobre las reglas del americano: desde cómo se juega, cómo se suman los puntos, por qué hay un equipo defensivo y otro ofensivo y todo lo que tienes que saber para parecer todo un experto.

¿Cómo se juega fútbol americano?

Para iniciar, cada equipo tiene 45 jugadores y no todos están en el campo durante una jugada. El partido se divide en cuatro cuartos de 15 minutos y en cada cuarto, debe haber 11 jugadores en el campo y entre esos 11 se encuentran ofensivos, defensivos y especiales.

Los deportistas se acomodan sobre un campo que está dividido por líneas que marcan las yardas, todo el terreno, en total, tiene 120 yardas. El objetivo es que los jugadores de la ofensiva marquen puntos, y los de la defensiva eviten que el equipo contrario anote.

¿Cómo se suman los puntos de gol de campo, touchdown y safety?

Los dos equipos tendrán cuatro oportunidades, también llamadas "downs" para intentar mover el balón hacia el área de anotación. Cabe aclarar que es muuuuy importante que, si quieren seguir conservándolo, deberán avanzar al menos 10 yardas antes de que terminen los cuatro downs o cuatro oportunidades, de no ser así, el balón pasará al otro equipo.

De seguro más de una vez has escuchado que la gente grita "¡TOUCHDOWNNNN!", pero aquí te explico qué significa: esa expresión se da cuando el jugador en posesión del balón llega hasta la zona de anotación. Cada touchdown equivale a 6 puntos.

Y no te preocupes, también tienes la opción de gritar "GOOOOL" pero esta vez se tratará del llamado "gol de campo", el cual equivale a 3 puntos y que se da cuando el pateador logra hacer que el balón pase entre los dos postes amarillos al final del campo.

Otra forma de obtener puntos es a través del safety, que de los tres podría ser el menos conocido, son 2 puntos y se logran cuando un jugador de la defensiva es detenido sobre su propia zona de anotación.

¿Cuál es el papel de los jugadores defensivos?

Ellos tendrán como misión no dejar pasar al rival para que este anote. Se dividen de diferentes formas:

Defensive ends : esta posición tiene como objetivo parar o interceptar la jugada de los quarterback.

: esta posición tiene como objetivo parar o interceptar la jugada de los quarterback. Defensive tackles : se ubican al centro de la defensa, tienen que estar atentos al pase y hacer lo posible para que no se hagan jugadas por el centro.

: se ubican al centro de la defensa, tienen que estar atentos al pase y hacer lo posible para que no se hagan jugadas por el centro. Linebackers : están en la segunda línea defensiva, tienen varias funciones, como presionar al quarterback, defender al equipo de la carrera del oponente y lograr la cobertura de los huecos que surjan.

: están en la segunda línea defensiva, tienen varias funciones, como presionar al quarterback, defender al equipo de la carrera del oponente y lograr la cobertura de los huecos que surjan. Cornerbacks : ellos son los jugadores más rápidos, quienes tienen como misión marcar a los receptores que tienen pases largos.

: ellos son los jugadores más rápidos, quienes tienen como misión marcar a los receptores que tienen pases largos. Safeties: se encuentran en la línea más alejada y tienen como objetivo ayudar a los cornerbacks.

¿Qué hacen los Jugadores ofensivos?

Son aquellos que están en posición del balón y encargados de atacar, dentro de este equipo están diferentes posiciones:

Center : pone el balón en juego y hace el pase inicial, también deberá bloquear a la línea defensiva del otro equipo.

: pone el balón en juego y hace el pase inicial, también deberá bloquear a la línea defensiva del otro equipo. Quarterback : el cerebro de todo el equipo, cuando reciba al ovoide deberá elegir la jugada más óptima para llevar a cabo en ese momento.

: el cerebro de todo el equipo, cuando reciba al ovoide deberá elegir la jugada más óptima para llevar a cabo en ese momento. Corredores : son aquellos que reciben el balón por parte del quarterback y tienen que hacer todo lo posible para avanzar yardas.

: son aquellos que reciben el balón por parte del quarterback y tienen que hacer todo lo posible para avanzar yardas. Receptores : tienen que ser tan rápidos como sea posible, pues al capturar los pases del quarterback deberán intentar conseguir un touchdown.

: tienen que ser tan rápidos como sea posible, pues al capturar los pases del quarterback deberán intentar conseguir un touchdown. Tackle ofensivo: se ubican a los extremos del campo y deben bloquear jugadas de carrera o de pase.

¿Cuánto dura un partido de futbol americano?

En teoría es una cosa y en la práctica siempre resulta ser otra. Te explico: el juego se divide en cuatro cuartos, cada uno con una duración de 15 minutos. Después de los primeros dos cuartos se pausa el juego para ver el tan esperado show de medio tiempo.

Sin embargo, el partido puede extenderse hasta alrededor de 3 horas, pues el juego se detiene cada que hay revisiones de jugadas, tiempos fuera y una infinidad de cosas que pueden suceder en el campo.

¿Qué castigos o penalizaciones hay en el fútbol americano?

Así como en todo, siempre habrá penalizaciones, pero aquí son muy diferentes a lo que se conoce del futbol soccer, aquí te explico las más comunes.

Salida en falso : un jugador ofensivo se mueve antes de que se inicie la jugada, se castiga con cinco yardas hacia atrás.

: un jugador ofensivo se mueve antes de que se inicie la jugada, se castiga con cinco yardas hacia atrás. Retraso de juego : si la ofensiva no saca a tiempo una jugada, se castiga con cinco yardas hacia atrás.

: si la ofensiva no saca a tiempo una jugada, se castiga con cinco yardas hacia atrás. Holding : se sujeta al jugador oponente que no porta el balón para evitar un bloqueo o cubrir un receptor. Se castiga con 5 a 10 yardas en defensiva.

: se sujeta al jugador oponente que no porta el balón para evitar un bloqueo o cubrir un receptor. Se castiga con 5 a 10 yardas en defensiva. Interferencia de pase: un jugador interfiere con el receptor al intentar atrapar un pase, haciéndolo tropezar, empujarlo, jalarlo o atravesarse, el castigo es un primer down automático en el lugar donde se generó la falta.

¿Quiénes jugarán en el Super Bowl LVIII?

Como te dijimos al inicio, en el Super Bowl LVIII se enfrentarán los Kansas City Chiefs vs. los San Francisco 49ers, lo cual promete un partido lleno de emoción y expectativa para saber quién levantará el tan codiciado trofeo Vince Lombardi.