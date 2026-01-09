Este domingo, 11 de enero, se llevará a cabo la 83a edición de los Globos de Oro (Golden Globes, en inglés), gala que reconoce los mejores lanzamientos en la industria del cine y la televisión. Entre los nominados de este año destaca el cineasta mexicano, Guillermo del Toro, quien compite en la categoría de Mejor Director por su adaptación del clásico de Mary Shally, Frankenstein. Si bien, el oriundo de Guadalajara es el favorito a ganar en México, el panorama cambia a nivel general.

De acuerdo con diversas predicciones y empresas de apuestas, el tres veces ganador al Oscar es el MENOS favorito a ganar en la categoría de Mejor Director. El cineasta compite contra Chloé Zhao por Hamnet, Jafar Panahi por It Was Just And Accident, Joachim Trier por Sentimental Value, Ryan Thomas Coogler por Sinners y Paul Thomas Anderson por One Battle After Another.

Guillermo del Toro, el MENOS favorito para ganar Mejor Director en los Golden Globes 2026; este es el cineasta que le ROBARÍA el triunfo

Por el contrario, Paul Thomas Anderson se ubica como el favorito para arrasar en la categoría de Mejor Director. De ser así, el cineasta angelino sumaría su segundo galardón importante en la temporada de premios. Thomas Anderson triunfó como Mejor Director en los Critics Choice Awards , además de sumar un par de premios más, incluida la categoría más importante de la noche: Mejor Película. Para la 83a edición de los Golden Globes, One Battle After Another se sitúa como una de las cintas más nominadas, al estar presente en nueve categorías diferentes.

¿Cuántas nominaciones al Globo de Oro tiene Frankenstein de Guillermo del Toro?

Además de Mejor Director, Frankenstein de Guillermo del Toro suma cuatro nominaciones más para los Globos de Oro 2026. Estas son todas las categorías a la que está nominada:

Mejor Actor en Película de Drama: Oscar Isaac (Victor Frankenstein)

Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi (The Creature)

Mejor Música Original: Alexandre Desplat

Mejor Película de Drama

Mejor Director

¿Cuándo son los Globos de Oro 2026? Fecha, hora, cómo y dónde ver en México

Los Globos de Oro 2026 se celebrarán la noche de este domingo, 11 de enero, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, en California. La ceremonia dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora México) y podrá seguirse completamente en vivo a través de la plataforma de streaming de HBO. También puedes seguir el minuto a minuto de la gala en el LiveBlog de Azteca7.