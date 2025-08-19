K-Pop Demon Hunters y su posible película en live-action

Sin duda alguna, la película producida por Sony Pictures Animation: K-Pop Demon Hunters se ha ganado a millones de fanáticos por todo el mundo por lo que poco a poco se comienza a hablar sobre el futuro de esta historia.

Contando con más de 180 millones de visualizaciones en streaming, esta película animada ha conseguido llegar a las personas por su trama, diseño y su banda sonora, la cuál ha sido muy elogiada, llegando a liderar en las listas de reproducción globales.

¿K-Pop Demon Hunters tendrá un live-action?

Ante el fenómeno que la película está siendo este verano, han surgido rumores que señalan que K-Pop Demon Hunters podría no solo tener una secuela, sino una trilogía e incluso ha sonado con fuerza un posible live-action.

Aunque de momento los directores Maggie Kang y Chris Appelhans no han confirmado los planes de una adaptación con actores reales, esta posibilidad cada vez suena más entre el fandom de esta película que sueña con ver a las HUNTR/X y a los Saja Boys enfrentándose y siendo interpretados por actores reales.

De momento la posibilidad de un remake live-action es solo eso, una posibilidad que a su vez podría generar dudas, pues uno de los detalles que más gustó a los fans fue la animación, comparando el impacto que se tuvo con Spider-Man: Into The Spiderverse, siendo uno de los más grandes aciertos de la película.

¿Por qué K-Pop Demon Hunters ha conquistado el mundo?

Esta película se ha hecho de un fandom en tan solo unas semanas por diversos factores, que van desde la personalidad de las protagonistas, el guion, la banda sonora original y la animación, llegando a ser un boom dentro del público.

Aunque por ahora el futuro de esta historia está en el aire, podemos estar casi seguros de que pronto tendremos más noticias sobre Rumi, Mira y Zoey.