De ser mamá de Hulk a Mike Wheeler: Esta ha sido la carrera de Cara Buono de Stranger Things

En los últimos años Cara Buono ha conquistado a un nuevo público gracias a su participación en Stranger Things , en donde interpretó a Karen Wheeler, la mamá de Mike y a decir verdad es que la actriz de 54 años de nuevo se coló dentro de los personajes más queridos de toda la serie.

Buono es una actriz, guionista, cantante y también bailarina estadounidense, quien a decir verdad ya lleva varias décadas dentro del mundo del entretenimiento, pues realizó su debut en el cine a principios de la década de los 90’s tras haber tenido un breve paso por Broadway.

¿En qué películas y series sale Cara Buono?

En 1992 realizó su debut oficial en grandes producciones de Hollywood, donde rápidamente destacó, pues su actuación en “Gladiator” junto a James Marshall, Cuba Gooding Jr., Brian Dennehy y Robert Loggia.

Ese mismo año se consolidó como una de las figuras jóvenes más prometedoras al participar en Waterlad junto a Jeremy Irons, Sinéad Cusack y Ethan Hawke, siendo que este último también comenzó a despegar su carrera.

En el año 2003 fue la mamá de Hulk, pues tuvo una aparición en la película de este superhéroe de Marvel enorme de color verde, donde Buono interpretó a Edith Banner, madre de Bruce, marcando sus primeros pasos dentro del género de superhéroes.

Teniendo una década marcada por su participación en proyectos independientes, poco a poco fueron llegando grandes papeles, tal como el que tuvo en la serie “Third Watch” interpretando a Grace Foster, y en las últimas dos temporadas de Los Soprano donde dio vida a la esposa de Christopher Moltisanti (Michael Imperioli).

¿Cuáles fueron los últimos proyectos de Cara Buono?

A partir del 2016 comenzó a dar vida a Karen Wheeler, la madre de Mike en la serie furor que recién vio su final (¿O no?) de Stranger Things, siendo un personaje que se ganó la simpatía del público por todos estos años durante la duración de las 5 temporadas.

En el 2019 hizo su gran aparición en la serie de Supergirl, donde interpretó a Gamemnae (Gemma Cooper), una de las villanas de la Liga de la Justicia.