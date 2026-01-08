Matt Damon bajó a su peso de preparatoria para La Odisea: la transformación más extrema de su carrera

Matt Damon es reconocido por su talento actoral y su físico; sorprendió a todos al revelar que perdió una impresionante cantidad de peso para interpretar a Odiseo en La Odisea. Damon alcanzó las 167 libras (unos 76 kg), su cifra más baja desde que estudiaba la preparatoria. El propio actor lo confirmó en un podcast reciente, explicando que el objetivo de Christopher Nolan era que se viera “delgado pero fuerte”, el físico perfecto para liderar la aventura épica.

Matt Damon tuvo una dieta estricta y entrenamiento al límite

Para lograr ese enorme cambio físico, Damon explicó que dejó el gluten por recomendación médica y siguió con una rutina de entrenamiento intensa. “Normalmente peso entre 185 y 200 libras; hice toda la película en 167”, contó. El resultado fue un físico seco, atlético y coherente con el viaje extremo del héroe homérico.

Damon es uno de los actores que más ha disciplinado su cuerpo; en una ocasión, para el filme de The Informant, llegó a subir 30 libras comiendo sin control. Aquí ocurrió lo contrario: disciplina total y meses de constancia, algo completamente diferente a lo que siempre había trabajado.

Volver a Nolan… y llevar el cuerpo al límite

Con La Odisea, Damon vuelve a colaborar con Nolan tras Interstellar y Oppenheimer. En esta ocasión lo hizo para encarnar a Odiseo; el actor incluso llevó barba durante casi un año, un detalle que igualmente mantuvo junto a la preparación física.

Un rodaje histórico: IMAX al 100%

El actor también reveló que, además de transformar su cuerpo, la película fue un reto técnico. Esto se debe a que Nolan se propuso rodar la película completamente con cámaras IMAX, algo inédito para un largometraje de Hollywood. Esto generó un pequeño problema: el ruido.

La solución para terminarla fue crear un sistema especial que ayudó a reducir el sonido y permitió escenas íntimas de diálogo a centímetros del rostro del actor sin perder audio.

Grecia, Islandia y Marruecos: la escala de la epopeya

Por último, se reveló que el rodaje recorrió Grecia, Islandia y Marruecos, y Damon confesó que muchas locaciones parecían imposibles. Aun así, el equipo terminó antes de lo previsto, prueba de la ambición y precisión que tuvo este proyecto digno de una epopeya.

La película llega a cines el 17 de julio. Todo parece indicar que “La Odisea” será una película que revolucionará el cine gracias al esmero y amor que pusieron cada uno de sus miembros en el proyecto.

