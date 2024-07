El director Héctor Martínez explota “hay que tener una opinión propia”

El lunes pasado en “La Academia: Camino a la Fama” Héctor Martínez y Ricardo Casares discutieron, pues Ricardo mencionó que los críticos tenían el poder para decidir y calificar el trabajo de los chicos. El director de ‘La Academia’ no tardó en demostrar su descontento y declararse en contra de esa idea. Este martes, no fue la excepción y el debate respecto al tema continuó donde se había quedado el día anterior.

El director de ‘La Academia’ Héctor Martínez explota contra Ricardo Casares

Ricardo Casares recibió al director de ‘La Academia’ como “el mejor director de las Academias”, inmediatamente Héctor respondió con un “no sé si creerte o no, pero gracias”. Vanessa Claudio se puso algo nerviosa y preocupada, insinuó que ambos peleaban mucho, cosa que ambos negaron, “a mí me gusta ser objetivo porque si no, no enriquecemos”.

El conductor de ‘La Academia: Camino a la Fama’, Ricardo Casares, le pidió al director reconocer el trabajo de las personas que están realizando un show, aunque él no lo considere así “no los haga menos, usted es un fregón en su trabajo, no demerite el de los otros”. Héctor Martínez respondió rápidamente “No lo demérito, únicamente digo que tengan dignidad y que digan realmente sus opiniones”. El director declaró que quiere ver que Ricardo de sus propias opiniones, aunque tenga que seguir un guion.

Héctor Martínez le pidió al conductor que no diga que los críticos tienen el ‘poder’ aunque este escrito de esa manera en el guion, pues considera que lo que realmente tienen los críticos “el trabajo de designar de acuerdo a su velada, punto de vista, qué alumno es menos que otro”. Reiteró que lo que los críticos realizan es “un trabajo” y Ricardo Casares se resistió a llamarlo trabajo.

Vanessa Claudio mencionó que ella considera que Edith no merecía ser la peor alumna de la semana, lo que llevo al director a hablar sobre la prueba de rendimiento, el director de la academia reiteró que siente “rara” la prueba, pero si van a seguir, “que el público real evalúen” en tiempo real dicha prueba, no los criticones, no los críticos, el público. Ricardo mencionó que demérita el trabajo de los críticos y los criticones y Héctor Martínez respondió, “Ningún crítico merece mi respeto. Criticar es facilísimo, crear es complicadísimo. Para ser crítico debes de crear y después saber cómo trabarlo”.

Para finalizar, Héctor declaró “el pueblo tiene la última palabra, es la única persona que vota para ver quién se va del proyecto. Es muy diferente la labor de quien se va o quien se queda que está en sus manos y otra cosa es criticar, nada más que hay que pasar sexto de primaria”.

