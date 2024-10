El rapero R. Kelly fue acusado por presunto abuso por su propia hija

R. Kelly es un famoso músico de Estados Unidos, que actualmente se encuentra en prisión cumpliendo dos condenas por delitos sexuales. Gracias a un nuevo documental que cuenta la historia de actividades delictivas del rapero, se pudo saber que su hija también lo ha acusado por supuesto abuso.

¿Cuáles fueron las acusaciones de la hija de R. Kelly?

Buku Abi, de 26 años, es la hija de R. Kelly. Ella decidió hablar de los supuestos abusos que vivió a manos de su padre desde que tuvo 8 o 9 años. En el documental “R. Kelly’s Karma: A Daughter’s Journey”, ella reveló que la primera vez que sucedió, ella no supo que sucedía, por lo que decidió hacerse la dormida mientras su padre estaba con ella.

YouTube: CBS News

Buku Abi no había dicho nada por miedo, y por el amor que sentía por su padre, R. Kelly. Ella veía al artista como su “todo”, y no concebía todo lo que descubrieron de él. Además, dijo que, a pesar de descubrir que era una mala persona, nunca pensó que él le podría hacer algo a su propia hija. Cuando decidió contarle a su madre, ella tenía 10 años. Denunciaron a R. Kelly de manera anónima, pero las autoridades no pudieron hacer nada por todo el tiempo que había pasado desde que hubo los supuestos tocamientos indebidos.

NO TE PUEDES PERDER: ¡Todos los famosos que asistían a las fiesta de “P. Diddy”!

El equipo defensor de R. Kelly aclaró que el cantante niega de manera rotunda todo lo que ha dicho su hija.

¿Quién es R. Kelly?

R. Kelly es un famoso y controvertido rapero y cantante de R&B que saltó a la fama en la década de los 90 en Estados Unidos. Se le llegó a considerar como uno de los artistas más exitosos dentro de su género, pero todo comenzó a derrumbarse cuando mujeres y menores de edad comenzar a denunciar diferentes abusos por parte del cantante.

No fue hasta el 2021 que las autoridades pudieron dictar sentencia en contra de R. Kelly, y lo enviaron a prisión para cumplir dos sentencias en paralelo; una por abuso y otra por tráfico sexual. Además, gracias a esto, la industria decidió “expulsarlo” y se ha boicoteado su música desde entonces.