¡HISTORIA! El perro Indy es nominado a una IMPORTANTE premiación por su actuación en la película Good Boy

Se ha confirmado que Indy, el protagonista de la película de terror “Good Booy” ha sido nominado como “Mejor Actor en Terror” a los Astra Film Awards, premios entregados por la Alianza Creativa de Hollywood que reconoce los logros en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en el primer animal actor en ser considerado a una premiación importante.

Este lomito ha cautivado a la audiencia este 2025 con su película donde lo pudimos ver enfrentándose a diversas situaciones paranormales, donde podemos apreciar esta terrorífica historia desde su perspectiva y aunque Indy no fue entrenado para actuar, la crítica y el público han elogiado su trabajo.

¿Quién es Indy el perro de Good Boy?

Lejos de lo que pareciera la historia de un animal amaestrado, el “lomito” raza Retriever de Nueva Escocia conocido como Indy fue adoptado por la pareja de cineastas a cargo de la dirección de la película de Good Boy, Kari Fischer y Ben Leonberg cuando vivían en Nueva York, aunque estos no tenían en sus planes que se volviera una celebridad, sino que lo criaron con mucho amor.

“Lo adoptamos de cachorro, y no con la intención de que fuera actor”, declaró Leonberg a The Dodo For Animal People, una plataforma dedicada a difundir el cuidado y la defensa de los animales.

“Ni siquiera había empezado a escribir la película… simplemente estaba destinado a ser nuestro amigo y familiar, y esa es su función principal” y es que la película se ha vuelto una de las favoritas del público este año, demostrando que curiosamente, Indy nació para ese papel.

¿De qué trata la película de Good Boy?

Good Boy es una película de terror a cuál narra desde su perspectiva de un perrito hechos paranormales que le suceden a su humano, Todd, quien se ha mudado a una granja rural que estaría siendo acechada por un ente malévolo.

Con el paso de los días, Indy comienza a ver presencias sobrenaturales por toda la casa, así como entidades invisibles para los humanos, pero reales para él, ofreciendo una narrativa completamente única y siendo incapaz de expresar sus miedos a Todd, Indy debe enfrentarse y comprender a los demonios que amenazan a su humano.