Hugh Laurie, el Doctor House, será la voz de Dumbledore en el nuevo proyecto de Harry Potter

Doctor House está de vuelta y de una forma que nunca imaginamos. Así es Hugh Laurie, reconocido en el mundo por su interpretación en la serie House, anunció que asumirá el papel de Albus Dumbledore en “Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions”, la nueva serie de audiolibros de Audible en colaboración con Pottermore.

Hugh Laurie prepara un nuevo Dumbledore con acento británico inconfundible

“Es un honor para mí que me hayan confiado las llaves de Albus Dumbledore”, declaró Laurie. El actor, no dudo en recordar el increíble trabajo que hicieron sus predecesores con el personaje de la famosa saga, como Richard Harris, Michael Gambon y Jude Law.

Un nuevo proyecto monumental de Harry Potter

Resulta que este proyecto será épico, pues cuenta con una producción que reunirá a más de 200 actores para recrear en audio las siete novelas originales de J.K. Rowling. El primer título, “Harry Potter y la piedra filosofal”, se lanzará el próximo 4 de noviembre de 2025 y se realizarán publicaciones mensuales que culminarán en mayo de 2026.

Entre las voces destacadas se encuentran:



Riz Ahmed (Sound of Metal) como Severus Snape

(Sound of Metal) como Matthew Macfadyen (Succession) como Lord Voldemort

(Succession) como Michelle Gomez (The Flight Attendant) como Minerva McGonagall

Nuevas generaciones para el trío mágico

Al igual que en la serie que prepara HBO, se buscaron nuevas voces para dar vida a los tres amigos protagonistas de la saga, las cuales irán cambiando a lo largo de la serie. En los tres primeros audiolibros, Frankie Treadway, Max Lester y Arabella Stanton interpretarán a Harry, Ron y Hermione. A partir del cuarto título, serán reemplazados por Jaxon Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker-Francis.

Audiolibros de Harry Potter: Un trabajo titánico

Audible sorprendió al revelar que el casting concluyó a inicios de 2025 y que ya se han grabado más de 2 mil horas de contenido. El objetivo de la plataforma, es ofrecer una experiencia inmersiva que combine narración, dramatización y diseño sonoro de alto nivel.

Con un elenco de lujo y un enfoque cinematográfico para el audio, esta nueva versión promete ser la forma definitiva de revivir la saga de libros de Harry Potter con su público de habla inglesa.

