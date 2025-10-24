7 películas de gore asiático más polémicas del siglo… si te atreves a verlas este Halloween

¿Estás listo para enfrentarte a la prueba definitiva de valentía este 31 de octubre? Si eres de esos que creen dominar a la perfección su mente para controlar el miedo y piensas que por eso nada puede asustarte, esta lista es para ti. El gore asiático llega para desafiar tus límites. Japón, Corea del Sur y otros países del continente han dado vida a algunas de las películas más perturbadoras y viscerales del siglo XXI, explorando el lado más oscuro del alma humana.

Maratón para Halloween: 7 películas gore asiáticas solo para valientes

Este Halloween, te traemos una lista de 7 películas que te perseguirán mucho más allá de los créditos. Estas no solo redefinieron el género, sino que también encendieron debates sobre censura, arte y violencia. Esta es la última advertencia, ¿te atreves?

1. Battle Royale – Kinji Fukasaku (2000)

Antes de The Hunger Games, existió este clásico brutal donde un grupo de estudiantes debe matarse entre sí hasta que solo quede uno. Aunque hay mucha sangre y tripas, la película hace una crítica feroz al sistema educativo y a la violencia social en Japón.

2. Ichi the Killer – Takashi Miike (2001)

En definitiva, una de las cintas más sangrientas jamás filmadas. Miike eleva el sadismo a niveles artísticos en esta historia sobre un asesino con traumas psicológicos y un gánster masoquista.

3. Audition – Takashi Miike (2000)

Empieza como un drama romántico y termina como una pesadilla quirúrgica. La escena del “kiri kiri kiri” ya es parte del imaginario del horror moderno. Se quedará grabada para siempre en tu memoria.

4. I Saw the Devil – Kim Ji-Woon (2010)

Un agente secreto busca venganza tras el asesinato de su prometida. Lo que sigue es una cacería salvaje que difumina la línea entre víctima y verdugo.

5. Cold Fish – Sion Sono (2010)

Algo que hace más aterradora una película es saber que está basada en hechos reales, esta es una de esas. Esta historia sobre un vendedor de peces tropicales y un asesino en serie demuestra que el horror cotidiano puede ser el más escalofriante.

6. Suicide Club – Sion Sono (2002)

50 chicas saltando al metro al mismo tiempo es una escena escalofriante. Así empieza esta pesadilla pop que disecciona la obsesión japonesa por la juventud y el vacío existencial.

7. Grotesque – Koji Shiraishi (2009)

Uno de esos filmes que ha resultado prohibido en varios países, es un festival de torturas y mutilaciones que incluso los fans más hardcore del género consideran “demasiado”.

Si llegaste hasta aquí, ¿con cuál te gustaría comenzar?

También te puede interesar: Body Horror: de qué trata este perturbador subgénero del cine y cuáles son sus películas más representativas