Los 4 Fantásticos: Primeros pasos ya tiene fecha de estreno en Disney+

¡Ya es oficial! Después de mucho esperar, finalmente, Marvel Studios anunció que The Fantastic Four: First Steps llegará a Disney+ el próximo 5 de noviembre de 2025, tras su exitoso paso por cines este verano. Recordemos que la cinta logró recaudar más de 521 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como una de las películas más taquilleras de la historia del MCU en 2025.

Marvel confirma cuándo llega Los 4 Fantásticos: Primeros pasos a Disney+

En México, la película se estrenó a penas el 25 de julio y se convirtió rápidamente en una de las favoritas entre los fans del universo Marvel. Su llegada al streaming promete atraer a quienes quieran revivir la historia del equipo más icónico de los cómics y a quienes, por uno u otro motivo, no pudieron ver la película. Es probable que este filme rompa récords dentro de su propia plataforma.

Un reinicio que sorprendió por su estilo retro y su tono familiar

Dirigida por Matt Shakman, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos marcan el reinicio definitivo del grupo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Un filme digno del cuarteto, tras varios intentos fallidos que tuvieron estos héroes de Marvel. Una de sus diferencias más remarcables es que esta historia abraza el estilo de los años 60 con una estética retrofuturista y un enfoque más luminoso y optimista.

Crédito: Marvel Studios

Si no la has visto, este es un inicio diferente, pues no arrancamos con la premisa de cómo obtuvieron sus superpoderes. En la película, los héroes ya están establecidos y se encuentran en el punto más alto de su fama, explorando su dinámica como familia y sus desafíos personales frente a nuevas amenazas cósmicas.

El elenco es uno de los más comentados de Marvel hasta la fecha: Pedro Pascal como Reed Richards (Mr. Fantástico), Vanessa Kirby como Sue Storm (La Mujer Invisible), Joseph Quinn como Johnny Storm (La Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Mole). Además, Julia Garner interpreta a Silver Surfer y Ralph Ineson da vida a Galactus.

Lo que sigue para los 4 Fantásticos en el MCU

Con su llegada a Disney+, First Steps se suma al catálogo de películas del MCU disponibles en la plataforma y servirá como antesala a su próxima aparición en Avengers: Doomsday, la cual está prevista para el 18 de diciembre de 2026.

