¡IRRECONOCIBLE! Así luce Jacob Elordi en la nueva película de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro:

Este viernes por fin pudimos ver a Jacob Elordi en su papel como el monstruo de Frankenstein y su transformación ha sido más que aterradora para esta nueva película que ha adaptado el cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Aunque se estrenará en estos días en algunos cines selectos, esta adaptación de la novela homónima de Mary Shelley de 1818 que llegará a streaming el próximo viernes 07 de noviembre, ha mostrado las primeras imágenes del actor Jacob Elordi y hemos quedado fascinados.

¿Quién es Jacob Elordi?

Jacob Elordi es un actor australiano de 28 años que poco a poco hemos visto ganándose un lugar dentro de los nombres más solicitados en Hollywood, pues aunque comenzó con papeles en “películas para adolescentes”, poco a poco ha tomado roles más serios que han mostrado su versatilidad.

Elordi dio un gran salto en los géneros de película que habitualmente interpreta y es que con su 1.96 metros de altura, logró hacerse de uno de los monstruos más populares de todo el género de terror y ciencia ficción:

¿Qué esperamos de esta nueva película de Frankenstein?

Esta nueva versión de Frankenstein, la cuál ha sido dirigida por Guillermo del Toro, traerá a nosotros la ya conocida historia del doctor Víctor Frankenstein, un científico quien ciertamente está obsesionado con la creación pero lo hará de una manera en la que nunca se ha contado.

La premisa cultural sobre la figura del monstruo de Frankenstein es que a través de los años, Víctor ha investigado y reunido restos de otros cuerpos con el fin de formar un cuerpo gigante al que él mismo da vida. Una vez que este ser cobra vida, el científico siente horror de su propia creación, dando paso a la interrogante sobre cuál es el lugar en el mundo para esta criatura, la cuál llegará a la realidad de la mano del actor Jacob.

¿Cuál es el reparto de Frankenstein?

Esta interesante apuesta por reversionar lo clásico no podía llegar sin contar con el reconocido director mexicano Guillermo del Toro, quien realizó el siguiente cast:

