HUNTRX de K-Pop Demon Hunters llega al show de Jimmy Fallon: cuándo, a qué hora y cómo verlo

K-Pop Demon Hunters llegó para revolucionar no solo las películas animadas si no también la industria musical la cual se vio opacada por una banda “ficticia”, HUNTRX. Tanta ha sido su influencia que ahora The Tonight Show con Jimmy Fallon tendrá una presentación de este grupo el próximo martes 07 de octubre.

Según sus redes sociales oficiales las voces que dieron vida a Rumi, Mira y Zoey estarían haciendo la presentación en vivo de “Golden”, una de las canciones más famosas de K-Pop Demon Hunters, la cual hasta se especula será nominada a los Oscars como Mejor Canción Original.

Si quieres disfrutar de este programa te contamos cómo lo puedes ver desde México: The Tonight Show con Jimmy Fallon inicia a las 10:35 p.m., y puedes sintonizarlo en vivo y con el audio original a través de televisión de paga. Sin embargo también tienes otras opciones, una vez que el show termina se sube a plataformas de streaming como Peacock y Prime Video. Por otro lado el canal de YouTube The Tonight Show Starring Jimmy Fallon suele subir diversos clips del programa, y casi siempre suben sus presentaciones musicales.

¿Quiénes son las voces de HUNTRX en K-Pop Demon Hunters?

Aunque HUNTRX es una banda creada para el universo de K-Pop Demon Hunters, las voces detrás de cada integrante son totalmente reales, y se han ganado cada aplauso que les han dado, y si no las conoces te las presentamos.

EJAE es una cantante y compositora, quien da vida a Rumi en K-Pop Demon Hunters, ella ha trabajado como escritora de varios temas que pertenecen a Aespa, Twice, Le Sserafim, y de hecho se le dieron créditos como coautora en canciones como: “How It’s Done”, “Golden” y “Your Idol”.

Audrey Nuna es una cantante y rapera originaria de Estados Unidos, da la voz a Mira, y ha lanzado canciones como “Damn Right” y “Comic Sans”, desde el 2022 ha publicado un total de 3 álbumes, y cuenta con un aproximado de 50 mil oyentes mensuales en Spotify.

Y por último pero no menos importante está Rei Ami, la voz de Zoey. Ella es cantante, rapera y actriz de doblaje, y si bien inició dedicándose de lleno al rap, saltó a la fama con la canción “Freak” con Sub Urban, la cual se hizo bastante viral en TikTok por allá del 2020.