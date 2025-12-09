Sigourney Weaver podría unirse a la serie live-action de Tomb Raider: todo lo que sabemos

Desde hace tiempo se sabe sobre una nueva serie live action de Tomb Raider y una de las grandes dudas que todos los fans tenían era: ¿quién más se unirá al reboot televisivo de Tomb Raider? Pues parece que la información comienza a salir a cuentagotas y se rumora que Sigourney Weaver está en negociaciones para integrarse al elenco de la nueva serie que prepara Prime Video. Aunque su papel aún no se revela, su posible incorporación marca un giro emocionante para una producción que busca reinventar la franquicia a lo grande.

Sigourney Weaver en pláticas para la serie live-action de Tomb Raider

Todo parece indicar que este rumor tiene fundamentos sólidos, pues la información proviene de un reporte de Deadline, confirmando que Weaver sostiene conversaciones activas con Amazon. Y aunque el acuerdo no está cerrado, el simple hecho de imaginar que la serie podría tener a una figura icónica como ella… Ya eleva las expectativas a un punto bastante interesante para los críticos y fans.

Un proyecto que busca transformar por completo Tomb Raider

Por el momento se sabe que la serie live-action está encabezada por Sophie Turner, quien dará vida a Lara Croft bajo la visión creativa de Phoebe Waller-Bridge, responsable del guion y la producción ejecutiva. También se sabe que contarán con la participación de Chad Hodge y Jonathan Van Tulleken, este último como el director de varios episodios. La producción comenzará las grabaciones el 19 de enero de 2026, dando inicio a una nueva etapa para el universo de Tomb Raider.

Cabe señalar que esta producción estará muy bien cuidada, pues no se trata de cualquier adaptación: Amazon MGM, Story Kitchen y Crystal Dynamics planean crear un universo narrativo conectado entre series y videojuegos, algo similar a lo que Marvel hizo en su momento.

El regreso de Lara Croft está en todas partes

La franquicia vive uno de sus momentos más importantes de la última década gracias a los enormes planes que tienen para diferentes plataformas y públicos. Esta semana, durante The Game Awards, se cree que se revelarán más datos de la serie y que, además, mostrará el nuevo avance del videojuego principal desarrollado en Unreal Engine 5.

Con un nuevo juego, una serie animada cerrando su historia y una producción live-action con figuras de alto calibre, Tomb Raider se prepara para una nueva era para revivir la franquicia.

