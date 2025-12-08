One Battle After Another: de qué trata y dónde ver la película más nominada en los Golden Globes 2026

“One Battle After Another” ya es, oficialmente, la película más nominada de los Golden Globes 2026 y se convirtió en la favorita inmediata para ser una de las más importantes de los Premios Oscar 2026. El filme pone una vez más en alto el nombre de Paul Thomas Anderson, quien consiguió realizar otro fenómeno cinematográfico que ya cuenta con nueve nominaciones que incluyen Mejor Película (comedia o musical), Mejor Guion, Mejor Dirección, entre otras varias menciones actorales clave.

One Battle After Another: la película que lidera la temporada de premios 2026

Si te quieres preparar para esta temporada de premios y disfrutar de las películas nominadas, te recomendamos no perderte “One Battle After Another”, la cual ya puedes encontrar en las plataformas de Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube y Google Play Películas, disponible en formato de compra o renta.

¿De qué trata One Battle After Another?

La película, cuyo título en español se conoce como “Una Batalla Tras Otra”, es un retrato oscuro, estilizado y profundamente emocional que solo alguien de la talla de Paul Thomas Anderson podría entregar. La historia sigue a un hombre atrapado entre conflictos internos y externos que se desarrollan como “batallas” simultáneas, mientras navega por un mundo que parece decidido a quebrarlo.

Se debe tomar en cuenta que no es un drama tradicional ni una comedia convencional, pues se mueve entre géneros, juega con el ritmo y utiliza el humor ácido como vehículo para hablar sobre los traumas, la identidad y la resiliencia. Para muchos es exactamente el tipo de película que suele dominar la temporada de premios por su complejidad y su impacto emocional.

Un reparto que está arrasando en nominaciones

El elenco también fue clave para el éxito de la cinta. Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn y Chase Infiniti recibieron nominaciones por sus actuaciones, consolidando a la película como una de las producciones con las mejores actuaciones que verás del año.

¿Por qué está dominando los Golden Globes y podría arrasar en los Oscar?

“One Battle After Another” no solo acumula nominaciones: marca un punto clave en la temporada de premios. Se vive en un momento de turbulencia en Hollywood, donde se viven grandes cambios, incluida la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix y se ha vuelto una especie de “estandarte” del cine autoral que sigue encontrando espacio en medio del dominio del streaming.

¿Dónde ver One Battle After Another?

Si quieres verla antes de que la temporada de premios se ponga más intensa, puedes encontrarla en renta o compra en:



Apple TV

Amazon Prime Video

YouTube

Google Play Películas

