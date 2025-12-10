¿Messi es Goku y Cristiano Ronaldo es Vegeta? Esta increíble comparación reunió a lo mejor del anime y el futbol mundial

Hace unos días, el jugador de Costa de Marfil, Nicolas Pépé, realizó una comparación muy peculiar acerca de algunos de nuestros personajes de anime favoritos y dos de los que son considerados como los mejores jugadores de la historia.

A través de un directo en vivo, el también jugador del Villarreal de España señaló que Messi era como Goku y que Cristiano Ronaldo era como Vegeta, iniciando un debate intenso en redes sociales.

¿Qué fue lo que dijo Pépé sobre Messi y Cristiano Ronaldo?

En un directo, el jugador Nicolas Pépé mencionó lo siguiente:

“Cristiano Ronaldo da muchas entrevistas y es ahí donde se ve que es el número 2, ¿Sabes por qué? Hizo muchas comparaciones. ¿Conoces Naruto? ¿Conoces Dragon Ball Z? Sabes quién es Vegeta, siempre hablaba así, ¿Y quién no habla? Goku".

Con estas palabras dio a entender que Ronaldo tiene la misma frustración de que alguien (en este caso Messi) siempre esté por delante de él.

Aunque sus amigos trataron de refutar su teoría, señalando que Cristiano será el único futbolista en llegar a los 1000 goles, Pepe señaló que desde que el portugués llegó a su club, el Al-Nassr ha tirado 200 penales, destacando que Lionel Messi sabe hacer goles y pases, regatear y hacer jugar al equipo

¿Messi se asimila al personaje de Goku?

En el ocaso de su trayectoria deportiva podemos mirar atrás a recordar lo que Lionel ha hecho por sus equipos, tanto en Selección como en clubes, donde a través de los años, se ha ganado el respeto de todo el mundo.

Desde muy joven ha dado una imagen “tímida” y se limita mucho a las palabras, dejando que sus acciones dentro del terreno respalden sus logros, mismos que cada vez son mayores, pues justo cuando hemos creído ver todo, el astro se supera y consigue ir más allá de sus capacidades.

¿Cristiano Ronaldo podría ser Vegeta?

¿Quién más si no él? Impulsado a dar el extra gracias a su extrema disciplina y orgullo, hemos visto a lo largo de los años dar ese extra superando incluso a todos los futbolistas.

Aunque sus métodos ciertamente son distintos a los del argentino, Cristiano ha logrado imprimirle gran personalidad a cada logro y se ha auto declarado como el mejor del mundo, siendo que por momentos lo ha conseguido, sus registros y calidad goleadora hablan por él mismo, aunque también ha quedado retratado en ciertas ocasiones.