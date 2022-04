Jada Pinkett exhibe a Will Smith con polémicas declaraciones.

Por si no fuera suficiente con la controversia que surgió alrededor de Will Smith en la entrega de los Premios Oscar el pasado 27 de marzo, tras haber cacheteado a Chris Rock, hecho que trajo consecuencias, entre ellas su renuncia a La Academia y el veto de 10 años por parte de la organización para asistir a la noche más importante del cine, ahora resurgen las declaraciones que dijo Jada Pinkett sobre su relación con el actor, pues ella confesó que no se quería casar con él en 2018.

Hablemos de la boda, yo estaba como ‘nunca quería estar casada, no quiero tener una boda y ahora me veo forzada a tenerla, realmente solo quería que fuéramos nosotros’

La misma Jada Pinkett reveló que el día de su boda estaba muy molesta, tan molesta por tener que casarse que se puso a llorar en el pasillo del lugar, todo eso lo declaró frente a su madre, Will Smith y su hija menor, Willow.

Jada Pinkett no le ha mostrado su apoyo a Will Smith

Y, aunque estas confesiones ocurrieron en el año 2018, ahora han cobrado fuerza tras la situación que vive Jada y Will, como pareja, pues al parecer ella no lo ha apoyado, al menos, así lo reveló a la revista US Weekly al revelar que Jada dijo que su esposo exageró al reaccionar de esa forma en el Oscar.

