Jada Pinkett da la espalda a Will Smith tras escándalo en los Oscar.

Luego de la polémica que protagonizó Will Smith en la reciente entrega de los premios Oscar por la bofetada que le dio a Chris Rock, su esposa Jada Pinkett Smith calificó los actores del actor como exagerados, con lo que le dio la espalda.

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¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Jada Pinkett Smith?

Es importante destacar que, hasta ese momento, nadie le había preguntado su sentir a Jada Pinkett Smith, por lo que su respuesta dejó sin palabras a más de uno, pues su opinión la dio a conocer el medio American Weekly.

Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera. Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada. Ella no es una flor de pared. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas

Recordemos que la pareja tiene más de 25 años juntos, por lo que han pasado por varias situaciones sumamente complicadas, pero después del escándalo en los premios Oscar, Will Smith confirmó que va a estar en un centro de rehabilitación para poder enfrentar las críticas y el estrés.

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Recientemente, se ha dado a conocer que varios contratos y proyectos que ya tenía firmados para trabajar durante el año, fueron cancelados, lo que complica más cosas para Will Smith.