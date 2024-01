Así recibió Javier Ibarreche la nominación de Spiderman al Oscar

¡Las nominaciones a los premios Oscars 2024 ya salieron a la luz! Y entre muchas sorpresas pudimos notar que Oppenheimer se posicionó como una de las películas con más nominaciones, mientras que el mexicano Rodrigo Prieto consiguió la nominación por Mejor Fotografía. Pero otra de las gratas sorpresas del día fue que Javier Ibarreche y Ricardo Casares nos acompañaron en punto de las 7:30 a.m. para comentar sus opiniones acerca de las nominaciones, y algo que no pasó por alto fue lo emocionado que Ibarreche estaba por la probable nominación a Spiderman: Across the Spider-verse, aquí te contamos la razón.

¿Javier Ibarreche está nominado al Oscar por Spiderman?

Como bien sabemos Javier Ibarreche se ha convertido en una de las figuras más queridas de los últimos años, y gracias a todo el impulso mediático que ha logrado tener a partir de TikTok, ha podido llegar a lugares muy altos, tal es el caso de su participación en la película ahora nominada al Oscar por Mejor Película Animada: Spiderman: Across The Spider-verse, en donde Ibarreche participó como actor de doblaje, haciendo a nada más y nada menos que al antagonista de la película: La Mancha.

Es por esa razón que Javier Ibarreche estaba tan a la expectativa esta mañana de nominaciones, solo imaginen poder decir: "¡participé en el doblaje de una película que fue nominada a los Oscars!”, y aquí puedes ver su reacción completa cuando Zazie Beetz y Jack Quaid dieron la grata noticia:

¿Qué nominaciones tuvo Spiderman, across the Spider-verse?

Spiderman: Across the Spider-verse recibió la nominación a Mejor Película Animada en los Oscars 2024. Hay que tener en cuenta que tiene altas probabilidades de ganar, ya que la primera entrega de lo que parece ser esta saga fue acreedora a la estatuilla dorada en el 2019. También debemos recordar que Ibarreche no es el único mexicano involucrado en este gran y querido proyecto, pues el animador Cruz Contreras formó parte de esta película.

No olvides que el 10 de marzo tienes una cita con Azteca 7 para ver la Ceremonia de Premiación a los Oscars 2024.