Jim Caviezel interpretará a Jair Bolsonaro, el expresidente condenado a 27 años

La historia del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro llegará a la gran pantalla con la película “Dark Horse”, actualmente en preproducción. El proyecto ha generado gran expectativa, ya que el polémico líder político será interpretado por el actor estadounidense Jim Caviezel, reconocido mundialmente por su papel como Jesús en “La Pasión de Cristo” (2004), dirigida por Mel Gibson.

¿De qué tratará “Dark Horse”?

Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por planear un golpe de Estado tras perder la reelección en 2022, se convierte en el eje central de esta producción. Según medios brasileños, el guion fue escrito por Mario Frías , exsecretario especial de Cultura y actual diputado, lo que refuerza el carácter político del proyecto.

Jim, com a voz tomada pelo sagrado, elevou o Pai Nosso em aramaico — a língua que tocou os pés de Cristo — e naquele instante sentimos o céu se abrir.



Orava por nós, por nossa caminhada, por cada coração que busca a verdade.

— MarioFrias (@mfriasoficial) December 7, 2025

En imágenes difundidas en redes sociales, Caviezel aparece caracterizado como Bolsonaro, recreando momentos clave de su trayectoria, como la manifestación de 2018 en la que fue apuñalado durante su campaña electoral. El enfoque de “Dark Horse” será mostrar el apoyo con el que cuenta el ex mandatario, especialmente de sus hijos y aliados políticos, quienes han compartido publicaciones favorables sobre la película.

El domingo pasado, Frías publicó un video en el que se ve a Caviezel junto a Carlos Bolsonaro, hijo del ex presidente, orando por él en el set de grabación. Este gesto confirma la cercanía entre la producción y la familia Bolsonaro, quienes respaldan abiertamente el proyecto.

Jim Caviezel, thank you for everything. I know your legacy will continue to be admired by good people and envied by those who seek destruction - yet the message you imprint with every step leaves its mark on the world. For me, one of the greatest gifts I've received was the…

La trayectoria de Jim Caviezel

Jim Caviezel, nacido el 26 de septiembre de 1968 en Washington, Estados Unidos, ha construido una carrera marcada por papeles intensos y de gran carga simbólica. Además de su icónico rol en “La Pasión de Cristo”, protagonizó películas como “La Delgada Línea Roja” (1998), “Frecuencia” (2000) y “El Conde de Montecristo” (2002). En televisión, destacó como John Reese en la serie “Person of Interest” (2011-2016).

En 2023, Caviezel interpretó al activista Tim Ballard en “Sound of Freedom”, cinta que generó gran controversia y éxito de taquilla. Actualmente, trabaja en la película “Arcángel”, programada para estrenarse en noviembre de 2026, y en la esperada secuela de “La Pasión de Cristo”.

Casado desde 1996 con Kerri Lyn Elizabeth Browitt, Caviezel es padre de tres hijos y combina su carrera artística con un marcado activismo conservador.

Con “Dark Horse”, el actor vuelve a situarse en el centro de la conversación internacional, esta vez encarnando a uno de los personajes más polémicos de la política latinoamericana.