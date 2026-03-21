El regreso de BTS arrasa: así fue el comeback que hizo historia tras 4 años de ausencia

El regreso de BTS fue un éxito rotundo, no solo por el lanzamiento de su nuevo álbum Arirang, sino por el esperado reencuentro de los siete integrantes sobre el escenario tras cuatro años de ausencia grupal. En Corea del Sur, miles de fans vivieron un momento cargado de emoción, energía y nostalgia, consolidando este comeback como uno de los más importantes en la historia del K-pop.

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