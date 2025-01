¡Idols que conquistaron el corazón de los fans en Kdramas!

En los últimos años, los kdramas y el kpop se han convertido en fenómenos mundialmente conocidos, cruzando fronteras y robando los corazones de miles de fans que han adoptado la cultura en su día a día, practicando las coreografías de sus canciones favoritas y buscando un romance como los de sus kdramas preferidos. Pero, ¿te imaginas si estos dos mundos se combinaran? ¡El impacto que tendrían sería impresionante!

Esto ya es una realidad, ya que cada vez son más los idols que deciden demostrar su talento en la actuación y participan en distintos kdramas, aportando su toque distintivo. A continuación, te contamos sobre los más destacados.

Idols en Kdramas

V de BTS participó en el kdrama titulado Hwarang. Esta serie está ambientada en el reino de Silla, donde el idol interpreta a un joven guerrero con un corazón bondadoso. Aunque no tenía el rol protagónico, V demostró su gran capacidad de adaptación, y las ARMYs disfrutaron cada segundo de su idol en la pantalla.

Jisoo de BLACKPINK fue protagonista en el kdrama Snowdrop, donde interpretó a Eun Yeong-ro, una estudiante universitaria que se ve envuelta en una compleja historia de amor en medio de los disturbios políticos de Corea del Sur en la década de 1980.

Cha Eun Woo no solo es integrante del grupo ASTRO, sino también un actor excepcional. Ha participado en varios kdramas como protagonista, y sin duda, las fans lo han agradecido. Algunos de los kdramas más populares en los que ha participado son: Gangnam Beauty, Rookie Historian Goo Hae-ryung y A Good Day To Be A Dog, solo por mencionar algunos.

D.O., el conocido rapero de EXO, protagonizó el kdrama 100 Days My Prince, donde dio vida al príncipe Lee Yul, quien pierde la memoria tras un atentado en su contra.



Kim Sejeong ha formado parte de dos grupos de k-pop: I.O.I y Gugudan, pero también es una estrella en ascenso en la actuación. Protagonizó la exitosa serie Business Proposal, donde su talento actoral brilló.