¡Wonho regresa a México con su gira Stay Awake!

2025 WONHO WORLD TOUR #STAYAWAKE : LATIN AMERICA Confirmed! 🌍💙



📍 Santiago, Chile

📍 São Paulo, Brazil

📍 Monterrey, Mexico

📍 Mexico City, Mexico



Get ready to make history with WENEE LATAM on this tour! 💥@official__wonho #WONHOinLATAM #WONHO #WENEELATAM pic.twitter.com/hFPfIxezIw