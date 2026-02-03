10 canciones de K-pop perfectas para celebrar San Valentín y creer de nuevo en el amor

Estamos en el mes de febrero y con él llega el Día de San Valentín, una fecha que muchos esperan con amor e ilusión. Sin embargo, para otros no es un momento tan esperado, ya que en el pasado han sufrido desilusiones y corazones rotos . Sea cual sea el caso, esta fecha siempre es una buena excusa para dedicar una canción y expresar lo que sentimos.

Por eso, aquí te dejamos 10 canciones de K-pop perfectas para celebrara el amor en todas sus formas.

1.- “Cupid” de FIFTY FIFTY

Para muchos es un clásico, un himno de quienes quieren enamorarse pero sienten que Cupido no les atina. Desde el segundo 0 esta melodía nos atrapa por su tono dulce, es ideal para quienes siguen creyendo en el amor… aunque les hayan fallado más de una vez.

2.- “Lovesick Girls” de BLACKPINK

En esta lista no podía faltar un tema de BLACKPINK y “Lovesick Girls” perfecta para este San Valentín o Día del Amor y la Amistad si eres de las que ha tenido mala suerte pero todavía tiene esperanza de encontrar a su media mitad.

3.- “Love Wins All” de IU

Una balada tranquila pero con una letra intensa que recuerda que el amor puede sobrevivir incluso en los escenarios más difíciles.

4. “Boy With Luv” de BTS ft. Halsey

Un tema que sobresale de la banda surcoreana es , ”Boy With Luv ” por su tono alegre, además, que esta llena de energía, esta canción captura esa emoción de enamorarte de los pequeños detalles de alguien especial.

5.- “Heart Shaker” de TWICE

Coqueta y divertida, ideal para cuando quieres confesar tus sentimientos pero todavía no sabes cómo dar el primer paso.

6.- “Love Talk” de WayV

Si buscas más arriesgado, este tema es sin duda sensual y directa, perfecta para subir la temperatura en una cita especial de San Valentín.

7.- “Darari” de TREASURE

Su vibra relajada y romántica la convierte en una opción perfecta para dedicar sin que se sienta demasiado intensa.

8.- “Serendipity” de Jimin integrante de BTS

Una canción suave y mágica que habla de esos amores que parecen destino. Ideal para momentos íntimos y especiales.

9.- “Only” de Lee Hi

Este tema es para quienes aman en silencio o están esperando el momento correcto. Una joya melancólica que conecta con los sentimientos más profundos.

10.- “Candy” de NCT DREAM

Si quieres sorprender con un tema ligero, dulce y lleno de buena vibra, “Candy” de NCT DREAM es perfecta para celebrar el amor despreocupado.

Ya sea que tengas pareja, estés en un casi algo o sigas esperando a esa persona que te haga suspirar, el K-pop tiene una canción para acompañar cada emoción. Este San Valentín o Día del Amor y la Amistad, deja que la música diga lo que el corazón a veces no se atreve.