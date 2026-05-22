5 k-dramas cortos y de romance que puedes ver en Disney Plus en un fin de semana soleado

Los K-dramas cortos se han convertido en el plan perfecto para quienes buscan historias románticas, emotivas y fáciles de maratoner en un fin de semana. Asimismo, porque son distintos títulos que se pueden ver perfectamente durante las tardes lluviosas o días soleados de descanso, por lo que las producciones coreanas disponibles en Disney+ ofrecen tramas ligeras, protagonistas entrañables y episodios que se disfrutan sin necesidad de invertir semanas completas frente a la pantalla.

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A través de esta plataforma, podrás ver historias de los famosos romances universitarios hasta historias llenas de nostalgia y segundas oportunidades, así como de superación, lo más importante es que son historias que atrapan desde un inicio.

5 K-dramas ideales para ver en sun solo par de días ya que son cortos y de historias simples

1.- Banda sonora #1

Con apenas cuatro episodios, este k-drama romántico protagonizado por Han So-hee y Park Hyung-sik cuenta la historia de dos mejores amigos que terminan viviendo juntos durante unas semanas mientras una compositora intenta escribir una canción sobre el amor.

2.- El peor mal

Esta historia ha llamado la atención gracias a que mezcla acción, romance y suspenso. La historia sigue a un policía infiltrado en una organización criminal mientras su esposa, que también es detective queda atrapada entre secretos y emociones complejas.

3.- Besos y presagios

Esta divertida comedia romántica combina fantasía y romance. La protagonista tiene el poder de ver el futuro cada vez que besa a alguien pero todo cambia cuando accidentalmente besa a su jefe y descubre escenas inesperadas de ambos juntos. La química entre los personajes y sus momentos cómicos.

4.- Snowdrop

Esta es una historia ambientada en la década de los 80’s en Corea del Sur, donde mezcla romance, drama y tensión política. La historia comienza cuando una estudiante universitaria ayuda a un joven herido sin imaginar el peligro que lo rodea. Su historia de amor se desarrolla en medio del caos.

5.- Aquel año nuestro

Este trama sigue a una expareja que se reencuentra años después debido a un documental que grabaron en la preparatoria y que vuelve a hacerse viral. Entre recuerdos y sentimientos que nunca desaparecieron, ambos deberán decidir si el amor merece una segunda oportunidad.