Los 5 protagonistas de K-dramas que han robado nuestros corazones y siguen conquistando la pantalla

La industria de los K-dramas continúa expandiendo su impacto global y gran parte de ese éxito se debe al talento y carisma de sus protagonistas, principalmente los masculinos, ya que con su físico, humor y forma de vender el romance dentro de los doramas hace que el público cada día quiera conocer más de ellos, por eso aquí te dejamos los nombres de 5 actores que han marcado tendencia gracias a sus exitosos proyectos.

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