Los 5 protagonistas de K-dramas que han robado nuestros corazones y siguen conquistando la pantalla
De romance intensos a thrillers adictivos, estos actores coreanos no solo dominan la actuación, también se consolidan como los rostros más influyentes del entretenimiento asiático durante este 2026.
La industria de los K-dramas continúa expandiendo su impacto global y gran parte de ese éxito se debe al talento y carisma de sus protagonistas, principalmente los masculinos, ya que con su físico, humor y forma de vender el romance dentro de los doramas hace que el público cada día quiera conocer más de ellos, por eso aquí te dejamos los nombres de 5 actores que han marcado tendencia gracias a sus exitosos proyectos.
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- Jang Ki-yong
Este actor es reconocido por brillar en la pantalla y en las pasarelas de moda gracias a su carrera dentro del modelaje, a sus 32 años ha destacado en series como Mi compañero de cuarto es un zorro de 9 colas (My Rommate is a Gumiho) y Ahora vamos a separarnos (Now, we are breaking up). Su regreso tras cumplir su servicio militar obligatorio vino acompañado de proyectos importantes que lo mantienen vigente, “Beso dinamita” fue su más reciente éxito, un dorama lleno de romanticismo y misterio.
- Yoo Yeon-seok
Yoo Yeon-seok de 40 años ha destacado por su participación en Hospital playlist y Narco-saints, uno de sus trabajos que ha conquistado recientemente al público es “Cuando el teléfono suena” donde muestra un papel más maduro y emocional, pese a mantener un bajo perfil personal su trabajo lo ha consolidado como un artista sólido.
- So Ji-sub
So Ji-sub es considerado como un veterano de 48 años que sigue vigente dentro del mundo de los k-dramas en el cual incursionó hace algunas décadas, sus papeles más recordados los interpretó en Master’s sun y Oh my Venus (El peso del amor) en este último atrapó a la audiencia por su papel de un hombre maduro que estuvo ahí para ser el salvador de la protagonista.
- Kim Yo-han
Kim Yo-han, de 25 años, ha logrado destacar y atraer la atención del público por participar en School 2021 y Un amor tan hermoso. Sin embargo, también se ha desempeñado como cantante y rapero luego de ganar Produce X101, fue parte de X1 y actualmente es integrante de WEi.
- Cha Eun-wo
Cha Eun-woo de 29 años, últimamente se ha ganado los titulares gracias a su desempeño dentro de su servicio militar obligatorio, recientemente pasó de soldado a cabo. Este actor de k-dramas también destaca por incursionar en el k-pop al ser integrante de la agrupación ASTRO. En los k-dramas se ganó el suspiro de muchas gracias a “Belleza verdadera” (True Beauty).