¿Quién es Jang Ki-yong el galán que conquistó el mundo del K-Drama con “Beso Dinamita”?

Tras finalizar el K-drama de “Beso Dinamita ”, ha salido a relucir el nombre de Jang Ki-yong, protagonista de este proyecto, por lo que aquí te contamos por qué Ki-yong se ha consolidado como uno de los actores más destacados y atractivos del entretenimiento coreano.

Jang Ki-yong cuenta con una presencia dominante tanto en televisión como en plataformas de streaming internacionales. Con 33 años de edad y una carrera ascendente, el actor ha demostrado que su fama no es casualidad, sino el resultado de años de trabajo y evolución artística.

De modelo a estrella internacional

El actor comenzó su camino en el mundo del espectáculo como modelo de pasarela. Estudió Artes Escénicas en instituciones como la Seokyeong University y la Universidad Yong In, y, tras aparecer en videos musicales y pequeños roles, debutó en la actuación en 2014.

Su versatilidad lo ha llevado a interpretar una amplia gama de personajes, desde thrillers hasta románticos, en producciones como Come and Hug Me, Search: WWW, Kill It y My Roommate Is a Gumiho, consolidándolo como uno de los rostros más reconocibles del género k-drama.

Relevancia en los K-Dramas

Jang Ki-yong es considerado por muchos fans y medios especializados como uno de los actores más guapos y carismáticos del panorama coreano. Su estatura imponente, aproximadamente 1.87 m, y su presencia en pantalla han sido frecuentemente elogiadas tanto por críticos como por espectadores. A lo largo de su carrera, ha mostrado una impresionante evolución actoral.

"Beso Dinamita" el proyecto de Jang Ki-Yong que tuvo un fuerte impacto global

En 2025, Jang Ki-yong protagoniza Beso Dinamita (Dynamite Kiss), una comedia romántica que se estrenó el 12 de noviembre de 2025 en SBS TV. La serie, de 14 episodios, combina romance y humor en un relato sobre amor inesperado, malentendidos divertidos y química en el lugar de trabajo.

Beso Dinamita ha resultado ser un fenómeno tanto en Corea como a nivel internacional. La serie ha liderado su franja horaria en televisión con picos de audiencia de hasta 8.5 % en el área metropolitana de Seúl, un número sobresaliente para un drama romántico contemporáneo.

Este éxito refleja no solo la narración fresca y la química entre los protagonistas, sino también el impacto de Jang Ki-yong como una figura internacional capaz de atraer espectadores más allá de Asia.