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Los 7 K-dramas más románticos y perfectos para enamorarte esta primavera y recibir el equinoccio 2026 con ilusiones, amor y flores

Cada uno de estos K-dramas captura la esencia de la primavera: renacer, sentir y atreverse a amar. Perfectos para maratonear mientras las flores florecen y el corazón también.

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Escrito por: Dulce Olvera

Con la llegada del equinoccio de primavera 2026, el ambiente se llena de flores, nuevos comienzos y emociones a flor de piel, durante este fenómeno astrológico que se presentará este viernes, es el momento perfecto para que inicies y te dejes llevar por historias que harán latir tu corazón, por lo que los k-dramas románticos se convierten en el plan ideal para conectar con el amor y la ilusión.

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Además, durante esta estación del año donde ya se comienza a sentir el calorcito de primavera qué mejor plan que disfrutar de una bebida refrescante y botana saludable para ver estos doramas con romances intensos, historias dulces, reconfortantes y destinos inesperados por eso aquí te dejamos algunos k-dramas más románticos que han conquistado al mundo y están relacionados con amor, flores, sol y calor.

7 k-dramas más románticos y perfectos para enamorarte esta primavera

  1. Aterrizaje de emergencia en tu corazón:
    Su título original “Crash landing on you” que se estrenó en 2019 consta de 16 episodios y trata de un amor imposible entre una empresaria surcoreana y un militar norcoreano que desafía las fronteras para luchar por su amor, su desenlace te romperá el corazón.

  2. Propuesta laboral:
    Uno de los k-dramas más amados por el público, también la podrás encontrar con su nombre original Business Proposa con 12 episodios y aunque se estrenó en 2022 los fans siguen esta historia que empieza a desarrollarse con una cita a ciegas para después convertirse en un romance divertido y lleno de enredos.

    Aunque Kang Tae-moo y Shin Ha-ri son la pareja principal, la pareja secundaria conformada por Cha Sung-hoon y Jin Young-seo también se ganará tu corazón.

  3. El amor es como el Cha cha cha:
    Otro título imperdible es este que se estrenó en 2021, consta de 16 episodios y la historia se desarrolla con un romance cálido en un pequeño pueblo donde el amor nace de lo cotidiano.
  4. Aún así:
    Un romance moderno, intenso y lleno de dudas emocionales es lo que podrás ver en Nevertheless, el k-drama que se estrenó en 2021 y que tiene 10 episodios.
  5. Aquel año nuestro/ Nuestro verano favorito:
    Si crees en las segundas oportunidades “Our Beloved Summer” te contará en 16 episodios la historias de esas exparejas que se reencuentran y descubren que el amor sigue vivo entre ellos aún del tiempo y las adversidades.
  6. Fiebre de primavera:
    Una historia fresca sobre nuevos comienzos y un amor que florece inesperadamente y su desarrollo te atrapara a través de los 12 episodios de los que se construye.

  7. Alarma de amor:
    Love Alarm que se estrenó en 2019 tiene 14 capítulos y en ellos te cuentan la historia de un romance marcado por la tecnología que revela quién está enamorado de ti.

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