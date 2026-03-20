Los 7 K-dramas más románticos y perfectos para enamorarte esta primavera y recibir el equinoccio 2026 con ilusiones, amor y flores

Con la llegada del equinoccio de primavera 2026, el ambiente se llena de flores, nuevos comienzos y emociones a flor de piel, durante este fenómeno astrológico que se presentará este viernes, es el momento perfecto para que inicies y te dejes llevar por historias que harán latir tu corazón, por lo que los k-dramas románticos se convierten en el plan ideal para conectar con el amor y la ilusión.

Te puede interesar: 10 K-dramas que te romperán el corazón y amarás ver en marzo 2026

Además, durante esta estación del año donde ya se comienza a sentir el calorcito de primavera qué mejor plan que disfrutar de una bebida refrescante y botana saludable para ver estos doramas con romances intensos, historias dulces, reconfortantes y destinos inesperados por eso aquí te dejamos algunos k-dramas más románticos que han conquistado al mundo y están relacionados con amor, flores, sol y calor.

7 k-dramas más románticos y perfectos para enamorarte esta primavera