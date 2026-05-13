Arrestan a líder criminal, quien atacó a Jungkook de BTS: ¿qué hizo y qué cargos enfrenta?

Jungkook se volvió tendencia internacional y no precisamente por uno de sus conciertos. Resulta que las autoridades de Corea del Sur confirmaron la extradición de un presunto líder criminal que se dedicaba a dirigir una sofisticada red internacional de ciberdelincuencia. Lo que más llamó la atención es que resulta que este criminal habría atacado las cuentas bancarias de nada más y nada menos que de Jungkook, integrante de BTS. Supuestamente, el grupo robaba dinero, criptomonedas e información privada de empresarios y celebridades, lo que lo convirtió en tendencia.

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¿Qué pasó con el caso relacionado con Jungkook?

El acusado, cuyo nombre no ha sido revelado, fue extraditado desde Tailandia hacia Corea del Sur el 13 de mayo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, él lideraba una red criminal internacional, la cual operaba desde 2023. Ahí, se dedicaban a robar información privada de personas adineradas, entre las que destacaba Jungkook y algunos millonarios.

¿Qué le habrían robado al integrante de BTS?

En los mismos reportes se revela que dicha organización criminal logró obtener acceso a información relacionada con acciones de HYBE pertenecientes a Jungkook. El valor de esta información fue de 8.400 millones de wones, que equivale a 5.6 millones de dólares aproximadamente. Pero tranquilo, ARMY, que por suerte la agencia se percató y actuó rápidamente para congelar los movimientos, bloquear las cuentas y así poder evitar pérdidas económicas reales.

Fans de BTS reaccionan con preocupación

Cuando se trata de BTS, las ARMY de inmediato actúan y esta no fue la excepción. Las ARMY destacaron que se debe hacer algo con la ciberdelincuencia, pues hay grandes riesgos de privacidad y seguridad digital. El fandom destacó la rápida reacción de HYBE ante la filtración y agradecen que se haya podido proteger los activos de Jungkook.

Hasta el momento se desconoce cuál podría ser el castigo de este criminal.