BLACKPINK confirma su esperado reencuentro en la Met Gala 2026; Lisa será parte del comité anfitrión

Este 4 de mayo 2026 se realizará la Met Gala 2026, un evento que año con año reúne a grandes celebridades que dejan momentos icónicos con sus outfits, sin embargo, para esta edición se estaría especulando que contaría con un momento histórico al reunir a todas las integrantes de BLACKPINK: Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie, aunque esta última se mantiene en duda, pero aún así fans esperan que el grupo se encuentre en este evento.

Te puede interesar: Lisa de BLACKPINK hará historia como miembro del Comité Anfitrión del Met Gala 2026 en Nueva York

Aunque todo comenzó como un rumor de una posible asistencia de toda la agrupación al Met Gala 2026, hace unas horas la organización confirmó la asistencia de las 4 integrantes.

A través de un carrusel de fotografías que circula en Instagram, se reveló la lista de los artistas que confirmaron su asistencia al Museo Metropolitano de Arte (The Met) en Nueva York, Estados Unidos y entre ellos destaca Rosé, Jisoo, Lisa y Jennie. Esta sería la primera vez que BLACKPINK desfila completo en la Met Gala y reafirmaría que este grupo de k-pop no solo se consolida en la música, sino también dentro del mundo de la moda de alto nivel.

A continuación, la lista de celebridades cuya asistencia está confirmada. Tenga en cuenta que esta es solo una lista parcial de los invitados. La lista completa nunca se revela con antelación para mantener el factor sorpresa, se le en la publicación de la lista parcial.

¿Por qué Lisa de BLACKPINK fue la primera en confirmarse en la Met Gala 2026?

A finales del 2025 se dio a conocer que la primera en ser llamada a la MET GALA 2026 sería Lisa, ya que fue invitada para ser parte del Comité Anfitrión, el cual está conformado por un grupo selecto de celebridades que ayudan a dar forma al evento.

La participación de Lisa dentro de este exclusivo comité revela la influencia global que ha alcanzado fuera del grupo y que la han posicionado como una figura importante dentro del mundo del entretenimiento, música y moda.

Finalmente, la participación de todo el grupo reunido en la Met Gala marca un hito para el k-pop dentro de la industria fashionista y destacando el alto nivel de alcance que tiene este género.