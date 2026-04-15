5 kdramas de Cha Eun Woo para disfrutar mientras se encuentra en su servicio militar; te enamorarás de nuevo

Sin duda alguna Cha Eun Woo ha conquistado a miles de personas con su talento actoral ya que desde 2015, cuando participó en “To Be Continued”, cautivó a un gran número de personas. Por su parte, cumpliendo con la ley de Corea del Sur, el actor ingresó al servicio militar el 28 de julio de 2025 y se espera que termine en enero de 2027. Sien embargo, durante su ausencia te presentamos la mejor lista de k-dramas para disfrutar, pasarás el mejor momento.

¿Cuáles son los mejores k-dramas de Cha Eun Woo?

A Good Day to be a Dog: Este es un k-drama muy divertido que incluye comedia y fantasía. En esta historia Han Hae-na, una mujer que se dedica a ser profesora tiene una maldición, la cuál consiste en convertirse en perro cada noche. Sin embargo, para poder eliminarla tendrá que hacer que su colega, quién le tiene miedo a los perros la bese, todo esto para romper con el hechizo.

My ID is Gangnam Beauty: Este k-drama narra la historia de Kang Mi-rae, una mujer que luego de sufrir acoso en la escuela se someterá a una cirugía estética. Sin embargo, luego de eso una serie de prejuicios comenzarán a atacarla, pues le pondrán como apodo "Belleza de Gangnam". En esta trama Do Kyung-seok, interpretado por Cha Eun Woo, será de gran ayuda para ella y enfrentarse a todos sus retos personales.

Wonderful World (2024): Este k-drama, a diferencia de los otros está lleno de venganza y justicia ya que el personaje de Eun Soo-hyun perderá a su hijo de una forma trágica. Sin embargo, como respuesta decidirá buscar venganza por su propia cuenta. En esta trama Kwon Sun-yool será interpretado por Cha Eun Woo, quien también tendrá un pasado lleno de dolor, pero en esta ocasión tendrá una apariencia más fuerte, ruda y misteriosa y no será un personaje “dulce y tierno”.

Belleza Verdadera: En este k-drama veremos a Im Joo-kyung, una joven que cambia de forma radical su apariencia física luego de ser fuertemente acosada por ser considerada “fea”, algunos de esos cambios incluyen también un nuevo colegio donde conocerá a Lee Su-ho y Han Seo-jun, con quiénes se involucrará en un triángulo amoroso. Seguro tendrás a tu pareja favorita.