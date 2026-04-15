5 kdramas de Cha Eun Woo para disfrutar mientras se encuentra en su servicio militar; te enamorarás de nuevo
En integrante de ASTRO se ha robado el corazón de muchas personas, es por eso que te presentamos los mejores k-dramas del actor para disfrutar.
Sin duda alguna Cha Eun Woo ha conquistado a miles de personas con su talento actoral ya que desde 2015, cuando participó en “To Be Continued”, cautivó a un gran número de personas. Por su parte, cumpliendo con la ley de Corea del Sur, el actor ingresó al servicio militar el 28 de julio de 2025 y se espera que termine en enero de 2027. Sien embargo, durante su ausencia te presentamos la mejor lista de k-dramas para disfrutar, pasarás el mejor momento.
¿Cuáles son los mejores k-dramas de Cha Eun Woo?
- A Good Day to be a Dog: Este es un k-drama muy divertido que incluye comedia y fantasía. En esta historia Han Hae-na, una mujer que se dedica a ser profesora tiene una maldición, la cuál consiste en convertirse en perro cada noche. Sin embargo, para poder eliminarla tendrá que hacer que su colega, quién le tiene miedo a los perros la bese, todo esto para romper con el hechizo.
- My ID is Gangnam Beauty: Este k-drama narra la historia de Kang Mi-rae, una mujer que luego de sufrir acoso en la escuela se someterá a una cirugía estética. Sin embargo, luego de eso una serie de prejuicios comenzarán a atacarla, pues le pondrán como apodo "Belleza de Gangnam". En esta trama Do Kyung-seok, interpretado por Cha Eun Woo, será de gran ayuda para ella y enfrentarse a todos sus retos personales.
- Wonderful World (2024): Este k-drama, a diferencia de los otros está lleno de venganza y justicia ya que el personaje de Eun Soo-hyun perderá a su hijo de una forma trágica. Sin embargo, como respuesta decidirá buscar venganza por su propia cuenta. En esta trama Kwon Sun-yool será interpretado por Cha Eun Woo, quien también tendrá un pasado lleno de dolor, pero en esta ocasión tendrá una apariencia más fuerte, ruda y misteriosa y no será un personaje “dulce y tierno”.
- Belleza Verdadera: En este k-drama veremos a Im Joo-kyung, una joven que cambia de forma radical su apariencia física luego de ser fuertemente acosada por ser considerada “fea”, algunos de esos cambios incluyen también un nuevo colegio donde conocerá a Lee Su-ho y Han Seo-jun, con quiénes se involucrará en un triángulo amoroso. Seguro tendrás a tu pareja favorita.
- Goo Hae-Ryung, la historiadora novata: Si te gustan los k-dramas de época este es ideal para ti ya que narra la historia de una mujer que busca romper con los prejuicios que se tenían durante el siglo XX ya que su objetivo es convertirse en una gran historiadora. Parte de esta historia se desarrollará en la corte de Joseon y el personaje de Cha Eun Woo será un joven entregado a la escritura de romance, por lo que si te apasionan estos temas seguro amarás este k-drama.