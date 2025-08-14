Te compartimos una breve lista de los K-Dramas más queridos y populares que puedes ver

Los K-Dramas han sido un género que ha quedado en el corazón de millones de personas por todo el mundo, donde cientos de grandes historias nos han llevado desde la risa hasta las lágrimas.

Aunque estas producciones originarias de Corea del Sur se centran en el romance, es normal que abarquen la comedia, la acción, el misterio o incluso lo histórico.

Su formato relativamente breve, hacen que sea un contenido digerible pues muestran elementos fáciles de ver en sus historias.

Con el crecimiento de la llamada “Ola Coreana” (Hallyu), te dejamos nuestra lista de los mejores 7 K-Dramas

1. Crash Landing on You (Amor inesperado) - 2019

Esta historia es de las mejor recibidas por su historia romántica, donde Yoon Se-ri, una heredera surcoreana aterriza debido en Corea del Norte debido a un accidente, donde el oficial de alto rango Ri Jung-hyuk la resguardará ante lo que se imponga en su camino.

2. Itaewon Class – 2020

Park Saeroyi, un joven problemático se ve con la necesidad de abrir un restaurante siguiendo los pasos de su difunto padre a quien quiere honrar y vengar. La justicia social y la diferencia entre el bien y el mal te mantendrán atado a este K-Drama.

3. Descendants of the Sun (Descendientes del Sol) – 2016

Esta historia de amor nos muestra la relación entre un soldado (Yoo Si-jin) y una doctora (Kang Mo-yeon) en un país que no existe llamado Uruk, el cuál se encuentra sumergido en una crisis humanitaria por un futuro donde el conflicto acabó con todo.

4. Vincenzo – 2021

Siendo solo un niño, Park Joo-hyung emigra a Italia tras ser adoptado y cuando se vuelve adulto adopta el nombre de Vincenzo Cassano, es un abogado, que trabaja de manera cercana a la mafia italiana, hasta que regresa a su país natal y se enfrenta a nuevos retos.

5. Extraordinary Attorney Woo – 2022

Woo Young Woo, una abogada de 27 años con espectro autista destaca debido a su alto coeficiente intelectual, por lo que tiene una memoria impresionante y proceso de pensamiento creativo aunque esta no sea igual de buena para socializar con el mundo exterior.

6. Mi amor de otra galaxia - 2013

Este K-Drama de fantasía relata la historia de un extraterrestre de nombre Do Min-joon quien llegó a la Tierra en el año 1609 y que 400 años después se enamora de una actriz de primer nivel: Cheon Song-yi.

7. Mr. Sunshine - 2018

Esta serie se centra en Eugene Choi, en la familia de un sirviente doméstico, que emigró de chico a Estados Unidos durante la Expedición de Estados Unidos a Corea de 1871, quien regresa a su tierra natal más tarde como oficial de Marines de los Estados Unidos, conoce y se enamora de Ae-shin, la hija de un aristócrata.

¿Qué te pareció nuestra lista? ¿Cuáles incluirías tú?

